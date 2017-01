Los padres de Nadia barajan separar sus estrategias de defensa

Los padres de Nadia barajan mantener a partir de ahora una estrategia separada, con abogados distintos, para "poner toda la fuerza" en la defensa de los intereses de su hija, que creen que pasan por que la madre, que está en libertad con cargos, pueda mantener el contacto materno-filial con la niña.



Así lo ha anunciado este jueves el abogado de la familia,, la víspera de que el titular del juzgado de instrucción número 1 de La Seu d'Urgell (Lleida) interrogue de nuevo a los padres de Nadia, después que los Mossos d'Esquadra hallaran fotografías de contenido sexual de la menor en un lápiz de memoria de la pareja, en algunas de ellas desnuda y en otras mientras sus padres mantenían relaciones sexuales.La madre de la menor,(Lleida), a las 10.00 horas de la mañana, y posteriormente será el turno para el padre, Fernando Blanco, que desde el pasado 9 de diciembre se encuentra en prisión provisional por un delito de estafa grave. El juez les ha citado de nuevo para este viernes, al considerar que, así como de exhibicionismo y provocación sexual.El letrado de la pareja,en presencia de la menor ni han tomado fotos "en perjuicio de la niña" y ha alegado que algunas de las instantáneas podrían corresponderse al "seguimiento de un tratamiento dermatológico" de la menor, afectada según su versión de una enfermedad rara.Martín también ha avanzado que, tras los interrogatorios de mañana,, en una decisión que lleva valorando con sus clientes desde hace días, porque creen que puede ser "más conveniente" para la defensa.Según el abogado, los padres de Nadia no son "incompatibles, ni enemigos personales, ni sociales, ni procesales", pero ambos están analizando si les conviene más para su estrategia de defensa ir por separado, con argumentos y alegaciones distintas, para que no haya un "cierto lastre en una defensa respecto de la otra".Si finalmente acaban adoptando la decisión de mantener estrategias y abogados diferentes, según Martín, lo harán con el objetivo de. "En este sentido, es la madre la que está en libertad, la que está cerca de la niña y la que está desarrollando el contacto materno-filial los fines de semana", ha precisado Martín, en unas declaraciones a TV3.Según han informado fuentes cercanas al caso, el fiscal mantiene por el momento su planteamiento de no pedir mañana que se modifique la situación personal de la madre, que el 9 de diciembre pasado quedó en libertad con cargos y se ha trasladado a vivir a Palma para poder visitar los fines de semana a su hija, que está bajo custodia de una tía.No obstante,tras rastrear 13 'pen drives', siete tarjetas de memoria y tres discos duros de la pareja, con el objetivo de, si borraron algunas al sentirse perseguidos o incluso si las difundieron por las redes sociales.Por su parte, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat ha solicitado este jueves al juez poder ejercer como acusación particular en el proceso abierto a los padres de Nadia, con el objetivo de proteger los intereses de la menor.Sobre este caso, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha calificado de "inadmisibles" algunas filtraciones y ha opinado que "no se ha hecho todo para proteger" a la menor, ya que se trata de un "tema muy delicado".