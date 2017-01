La misión casi imposible de Iglesias

Las posturas casi antagónicas que mantienen los 'anticapitalistas' y los 'errejonistas' apuntan a que el acuerdo entre todas las corrientes de Podemos que pretende encontrar el líder del partido, Pablo Iglesias, de cara a la Asamblea Ciudadana de febrero es casi una misión imposible.



Al menos, y quesi de aquí a Vistalegre II no se modulan las posiciones, lo que tampoco es descartable.Pero, de momento, los borradores de los documentos políticos que han avanzado ambas corrientes no discurren por el mismo cauce.en las instituciones para gobernar mañana, que recupere la iniciativa política, y que pase de la "resistencia" a la "ofensiva", el eurodiputadoy que hace falta un Podemos "desobediente" ante la "gran coalición".Todos coinciden en quehace tres años, pero discrepan en el rumbo que debe seguir Podemos para conseguir cambiar y gobernar el país: Errejón da prioridad a que Podemos demuestre ya su utilidad en las instituciones y Urbán quiere construir una "maquinaria de conflicto social".Quizá el lenguaje y las palabras que utilizan unos y otros lleve a exagerar sus diferencias y quizá pueda haber un punto de encuentro, como pretende Iglesias, si bien no parece que vaya a ser fácil., la corriente crítica más radical de Podemos, sigue advirtiendo de los riesgos de convertirse en un "partido más" y del peligro de asumir la "normalización" que da "la moqueta" en las instituciones.Para los anticapitalistas es elporque creen que los cambios se producen primero en la sociedad y luego, en las instituciones. Y el eurodiputado de Podemos es muy claro al responder a Errejón: "Ahora toca resistir, claro que sí" -dice- "porque con 71 diputados en el Congreso" no se cambian las cosas.Ese es el panorama que tiene enfrente Iglesias, quien mañana hará público el documento político en el que ha estado trabajando, para recoger en él las aportaciones de todos, en un intento de acercar posiciones y lograr la unidad.Un texto con el título ', que someterá a debate para diseñar la estrategia de Podemos en el próximo periodo político.