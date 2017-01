La epidemia de gripe en España arranca el año con un aumento de casos del 26 %

La temporada de gripe en España ha arrancado 2017 con un aumento de casos del 26 % en sólo una semana, según los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, que muestra cómo continúa la fase de ascenso de la onda epidémica iniciada a mediados de diciembre.



El informe del Sistema de Vigilancia de la Gripe, relativo a la semana del 2 al 8 de enero, muestra una tasa de, frente a los 138,17 casos de la semana anterior, muy por encima ya del umbral basal (55,68) fijado para esta temporada 2016-2017.Asimismo, señala un, medio en Baleares, Cataluña, Cantabria, Melilla, Navarra, La Rioja y País Vasco y bajo en el resto de redes centinela, con excepción de Ceuta con nivel basal. La difusión de la enfermedad es epidémica en todo el territorio vigilado excepto en Andalucía, Canarias, Ceuta, Comunidad Valenciana y Extremadura, donde es esporádica.De hecho, Asturias deja paso a Castilla y León que, esta semana, es la región más castigada, con 374,2 casos por 100.000 habitantes, seguida de Cantabria (349,8), Cataluña (343,9), País Vasco (333,9), Asturias (304,3), La Rioja (259,8), Extremadura (187,7) y Melilla (179,9).Ya, Canarias (124), Madrid (120,5), Baleares (112), Castilla-La Mancha (101,4), Andalucía (76,9), Navarra (75,1), Comunidad Valenciana (66,9) y Ceuta (35,7), mientras que de Galicia y Murcia no se especifican datos.Por grupos de edad, se observa unmientras que en el grupo de 0-4 años el aumento no es significativo, y en el de 5-14 años decrece.Hasta el momento se han notificado, seis de ellos en el ámbito de instituciones sanitarias y dos en residencias geriátricas. En todos ellos se ha confirmado como agente causal el virus de la gripe A (cinco A/H3N2 y tres A no subtipado) y la edad media de los pacientes afectado fue de 58 años.



Se duplican las hospitalizaciones y las muertes

Además, desde el inicio de la temporada se han notificado en totalconfirmados por gripe, más del doble de los 209 contabilizados en el informe de la semana pasada. El 52 % son hombres y el mayor número de casos se registra en el grupo de más de 64 años (71%), seguido del grupo de 45 a 64 años (18%).De igual modo, el informe notifica un total deentre estos pacientes hospitalizados, frente a las 19 del informe anterior. En este caso, el 53 % eran mujeres. Cuarenta y cuatro de los casos eran mayores de 65 años, y nueve pertenecían al grupo de 45-64 años.y 17 casos (33%) habían ingresado en la UCI. Y entre los 48 casos susceptibles de vacunación antigripal,No obstante, el informe aclara que esta información sobre mortalidad es útil para identificar patrones de enfermedad grave, pero, ya que la cuantificación del impacto se realiza con modelos matemáticos que estiman el exceso de mortalidad en periodos de actividad gripal, si bien la disponibilidad de los datos de mortalidad por causas específicas limita las estimaciones a temporadas anteriores.