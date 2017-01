España e Irlanda acuerdan mayor colaboración en lucha contra el terrorismo y delincuencia organizada

España e Irlanda han acordado este jueves aumentar su colaboración en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, a través de un incremento de los medios destinados a esta tarea por ambas partes, ha avanzado este jueves el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.



En rueda de prensa conjunta con su colega irlandés, Enda Kenny, Rajoy ha informado de que éste era uno de los resultados que arrojaba el encuentro bilateral mantenido por ambos líderes en el Palacio de la Moncloa.Rajoy ha explicado que en la actualidad, y cada vez más, la batalla contra el terrorismo y el crimen organizado "no se puede dar en solitario". "Al final lo que nos hace más eficaces es que nuestros servicios de información colaboren", ha señalado.En la entrevista mantenida, los dos líderes han hablado de la futura negociación con Reino Unido para concretar su salida de la UE ('Brexit'), negociación en la que España e Irlanda no van a renunciar a la "indivisibilidad de las cuatro libertades del mercado interior" ni a su vocación europeísta.Kenny ha advertido de que Irlanda sería el país "más afectado" por un 'Brexit' duro, tal y como señalan los indicadores económicos. De ahí que haya defendido un "desenlace" del 'Brexit' que sea "lo más cercano posible" a la relación que tienen ahora con el Reino Unido.También han dedicado bastante tiempo --ha señalado Kenny-- a la situación particular de la frontera de Irlanda con Irlanda del Norte una vez se concrete el 'Brexit', un escenario que guarda cierto paralelismo con la Verja de Gibraltar.En cuanto a la relación bilateral entre España e Irlanda, Rajoy se ha referido a los datos que confirman que España es el primer destino turístico de los irlandeses. En 2016, se estima que visitaron España 1,7 millones de irlandeses, más de un tercio de la población total del país. En sentido inverso, también el turismo español a Irlanda creció el año pasado un 35% desde 2012.Rajoy y Kenny han aprovechado su encuentro para pasar revista a los principales asuntos de la agenda internacional. Han coincidido en la "grave amenaza" que supone el terrorismo yihadista, así como en la necesidad de una "solución pacífica" en Libia y Siria.Kenny ha regalado a su colega español una camiseta de un club gaélico de fútbol --blanca y verde-- en cuyo dorsal se podía leer 'Galicia Rajoy'.