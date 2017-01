El detenido por irrumpir con una escopeta en un supermercado lo considera "una hazaña"

En este sentido, Castro ha incidido en que tras su detención y arresto, en comisaría no se muestra "arrepentido", sino como si hubiera cometido "una hazaña".Roberto Castro ha considerado "una suerte" que no se haya producido "ningún daño irreparable a nadie, ni siquiera leve" después de que este miércoles a las 14,00 horas un hombre de 35 años, natural de Bilbao y que llevaba residiendo medio año en la ciudad, entrase en el supermercado situado en la calle Otero Pedraio yCastro ha señalado que el motivo del suceso "no parece ser un atraco habitual", porque en ese caso "el objetivo y la forma de actuar hubieran sido diferentes". También ha resaltado que el"Todo parece indicar que esta persona no se encontraba en sus cabales", según ha comentado, al menos "de manera momentánea", según ha apostillado el subdelegado del Gobierno, que no ha descartado la posibilidad de que se le realice un examen psicológico.Tras señalar que el hombre permanecerá en dependencias policiales "el tiempo legal establecido para que pase a disposición judicial", ha confirmado que durante su declaración ante la PolicíaEl subdelegado ha aprovechado para "alabar la profesionalidad" de los agentes que intervinieron en la detención y se ha referido expresamente al policía local que estaba de paisano y que "distrajo la atención" del individuo en la entrada del local, lo que permitió que no pudiera escapar por la otra entrada del supermercado.El suceso tuvo lugar el miércoles, sobre las 14,00, cuando un hombre queEn un primer momento realizó cuatro disparos hacia el techo, en la zona de bebidas. Muchos de los clientes que estaban en el local huyeron por las puertas del centro, mientras que otros se refugiaron en distintos almacenes, donde fueron escondidos por los trabajadores.Un policía local que se había acercado para hacer unas compras fue el que alertó a la Policía Nacional y en dos ocasiones conminó al hombre a que depusiera su arma. Después de que el detenido disparase en la dirección en que se encontraba se alejó de la entrada del supermercado y esperó la llegada de la Policía Nacional.