Detenido por la muerte de su hija, de 20 días, por las lesiones que le causó jugando con ella

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 24 años como presunto autor de un homicidio imprudente tras la muerte de su hija, de 20 días, que sufrió un traumatismo cráneo-encefálico de etiología violenta por los juegos que había realizado con ella.



y la muerte el día 9, al jugar el padre de la menor "sin adoptar medidas de seguridad en cuanto a la sujeción de la cabeza de la niña", han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.Los juegos "consistieron en arrojarla hacia arriba y sobre la cama, en la creencia que dicha actuación no suponía ningún peligro para la niña".De las investigaciones con los colegiados sanitarios que atendieron a la niña, en un principio no pudieron determinar la dolencia de la niña, si bien tras las pruebas preceptivas le fue diagnosticado el traumatismo cráneo-encefálico, no perceptible externamente, pero certificado por la autopsia de la menor, que fue realizada conjuntamente por los Servicios Forenses de Salamanca y la Comisión Nacional de Transplantes al haber donado los padres sus órganos.La niña fue atendida en el Centro de Salud de Cebreros, luego en el Complejo Hospitalario de Ávila y en el Hospital Clínico de Salamanca, donde falleció a las 13.30 horas del día 9.El padre fue detenido y puesto en libertad como autor de un presunto delito de homicidio por imprudencia, al entender "la carencia total de intencionalidad en el hecho investigado y porque el padre ignoraba las consecuencias de tales juegos".