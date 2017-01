El filósofo José Antonio Marina urge a los partidos a negociar un pacto por la educación

El filósofo, escritor y profesor José Antonio Marina ha urgido este miércoles a los partidos políticos a negociar un pacto nacional por la Educación, advirtiendo de que "el resto de las sociedades van muy rápidas" y "nos podemos quedar retrasados".



Marina ha pronunciado una conferencia sobre 'La educación del talento' dentro del ciclo '140 aniversario de Ibercaja', en el Patio de la Infanta de Zaragoza.En declaraciones a los medios de comunicación, ha pronosticado que los partidos políticos "no lo van a hacer" y ha recordado que antes de las elecciones él planteó que lanzara la iniciativa del pacto educativo el presidente de las Cortes Generales, en esta legislatura Ana Pastor, o bien el Rey, Don Felipe VI.Ha argumentado que los partidos se comprometieron a elaborar el pacto en los primeros seis meses de legislatura, pero solo han creado una Subcomisión en el Congreso de los Diputados. "Ya no podemos perder más el tiempo", ha aseverado, insistiendo en que probablemente "no lo vamos a conseguir".A juicio de Marina, el sistema educativo español es "mediocre en sus resultados finales", pero "no es muy malo", ya que se han escolarizado todos los niños hasta los 16 años y se ha asimilado una cantidad "muy grande" de inmigrantes en poco tiempo, pero "estamos estancados en una posición mediocre".Ha añadido que "en un mundo que avanza a toda velocidad, el mantenerse estáticos y en una postura mediocre no es una buena cosa", añadiendo "si nos quedamos quietos, en realidad estamos yendo para atrás".

No perder el tren

Marina ha avisado de que "España perdió el tren de la industrialización, si perdemos también el de la sociedad del conocimiento, podemos vernos reducidos a ser el bar de copas de Europa y eso no es un futuro muy halagüeño para nuestros chicos y chicas".Ha expresado que "el hecho de que tengamos tanta diferencia entre buenos y malos alumnos y que nuestro porcentaje de estudiantes excelentes sea menor que en otros países es porque no hemos cuidado la educación diferencial".Según ha dicho, "hemos metido a todos los alumnos en el mismo paquete pensando que lo que iba a funcionar para uno iba a funcionar para otro", pero "cada uno aprende a una velocidad determinada, tiene su talento especial, que hay que descubrir, y hacer un sistema muy homogéneo para todos los alumnos acaba perjudicando a muchos", por lo que "hemos de cuidar la diversidad de la Educación, de los centros, de los currículos".

Calidad

José Antonio Marina ha dejado claro que la verdadera riqueza de las sociedades es la calidad del talento que tiene, observando que no es lo mismo que la inteligencia y que se desarrolla con la Educación, que es "generadora de talento".El talento no solo se desarrolla en las personas, sino también en las organizaciones y las empresas, en una sociedad, que de esta forma "elige bien sus metas, no plantea problemas que no se pueden resolver y cuando se enfrenta a soluciones difíciles es capaz de manejar todos los recursos necesarios".