Sáenz de Santamaría reitera a Junqueras que el Gobierno no negociará el referéndum

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado antes de empezar la reunión con el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, que el Ejecutivo considera que "es un buen momento para el diálogo" aunque "no tiene capacidad" para negociar un referéndum de autodeterminación.



que se ha reunido esta tarde con Junqueras en la sede de laha apuntado que "un gobierno puede hablar de lo que puede hablar, y el Gobierno de España, al igual que el de Alemania o el italiano, no tiene capacidad para decidir sobre el referéndum, porque esto corresponde decidirlo al conjunto del pueblo español".Según la vicepresidenta del Gobierno, "si en esta reunión nos centramos en lo que Junqueras puede hacer y el Gobierno también puede negociar, entonces será fructífera".Ha insistido,sobre la pretensión de Junqueras de hablar también del referéndum, que "él sabe perfectamente que no forma parte del ámbito de disposición del Gobierno de España"."Tampoco forma parte de la disposición de los gobiernos de nuestro entorno, donde sus distintos tribunales constitucionales han dejado muy claro lo que se puede y no se puede hacer respecto a los referéndums de autodeterminación", ha precisado.Ahora bien, ha matizado,tengan los mejores servicios públicos, un buen nivel de sanidad, de servicios sociales y de financiación, de infraestructuras, y por esto yo vengo a transmitirle cuál es la posición del Gobierno de España y cuáles son sus proyectos para Cataluña, en temas muy importantes en los que deberíamos colaborar".Según la vicepresidenta, "y yo vengo con esta voluntad, porque creo que es un buen momento para el diálogo y para el entendimiento, algo que están transmitiendo todos los presidentes autonómicos desde distintos foros".Sobre lo que espera del encuentro, ha indicado que "seguirá habiendo más reuniones, y hay algunos de los 45 temas que la Generalitat planteó que ya están resueltos; quiero hablar de esto, y por ejemplo en materia energética, creo que con el decreto sobre el bono social que hemos aprobado hemos dado un paso importante, que espero que cuente con la aprobación también del gobierno catalán".Con respecto a la negativa delde Santamaría ha señalado que "sería bueno que asistiera pero, en cualquier caso, los ciudadanos de Cataluña estarán representados por el Gobierno de España que también es de los catalanes y para los catalanes".