El Ministerio de Defensa se preguntaba la semana pasada qué querían ahora las familias de los 62 militares fallecidos en el Yak-42 hace trece años en Turquía. Era una manera de preparar la reunión por la ministra María Dolores de Cospedal después de haber recibido el dictamen del Consejo de Estado en el que se reconoció la responsabilidad patrimonial de la Administración en la actuación negligente ante la seguridad de los militares del Yak. Ese dictamen del supremo consultivo del Gobierno puede ser seguido por el Ministerio de Defensa o no dentro del proceso administrativo que empezó en 2004 y se paralizó en estos años durante los cuales concluyeron las vías civil y penal.

Primero, la ministra sorprendió a los miembros de la Asociación de Víctimas del Yak-42 cuando la respuesta a la petición del encuentro de su presidente Miguel Ángel Sencianes fue inmediata y ayer estaban escépticos porque la reunión no va a ser inmortalizada en imágenes por los medios de comunicación. Las familias del Yak tienen muy claro que quieren ser reconfortados en la búsqueda de la verdad que tuvieron que ir a encontrar a Turquía con los 30 muertos no identificados. La ministra De Cospedal puede mostrar su cariño a los afectados (el que no mostraron ni Federico Trillo ni Pedro Morenés), pero a ellos a estas alturas no les sirve una palmadita en la espalda porque el Consejo de Estado les ha dado la razón sobre la nefasta gestión de la Administración en la contratación del avión y la vigilancia en la seguridad del mismo.





El daño moral y la negativa de la indemnización que incluye el dictamen no son lo fundamental, aunque el PP intenta venderlo así, sino que el Estado no comprobó la seguridad de los aviones, a pesar de que le habían advertido los mismos militares en varias quejas y un informe. El Gobierno de Mariano Rajoy pidió altura de miras para gobernar de otra manera, pactando con la oposición. Esta es una oportunidad de oro y no esperar a comparecer en el Congreso. Eso quieren ellos, los del Yak y la sociedad