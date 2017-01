El nuevo canon digital encarecerá 1,1 euros los móviles y 12 los discos duros

El borrador del Real Decreto que regulará el nuevo modelo de compensación por copia privada incluye una disposición transitoria en la que se establece una lista de cantidades que deberán abonar los fabricantes de distintos aparatos, y que supondrá un coste adicional de 1,1 euros para los móviles o 12 euros para los discos duros, entre otros.



No obstante, se trata de una propuesta inicial que debe ser todavía tramitada ye incluso no aparecer en el documento final, tal y como han explicado fuentes del sector, que también han incidido en que el modelo de precios se basa en la última orden ministerial que puso precio al canon digital en el año 2008.En este sentido, estas mismas fuentes recuerdan queque no había en ese momento y que a día de hoy son "objetos de discusión",, las tabletas u otros tipos de dispositivos como los smartphones.El borrador únicamente habla de"con funcionalidad de reproducción de fonogramas, videogramas y textos". Asimismo, también hay otro apartado para"reproductores de fonogramas, videogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales", que tendrían un coste adicional de 3,15 euros por unidad.(sean o no regrabables), con un coste de compensación por copia privada de 0,17 euros por unidad,por 0,44 euros la unidad. Lasestarían gravadas con 0,30 euros la unidad y equipos (de menos de 17 kilos) con capacidad para copia, impresión, fax o escáner, con 7,95 euros la unidad.En cualquier caso, se trata de un punto quey, de no ponerse de acuerdo, tendría que intervenir la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.De ahí que el texto pudiera salir adelante sin precios y que sean aprobados en el próximo semestre, según han señalado estas fuentes. El borrador se encuentra en manos de Agenda Digital y pasará también por el ministerio de Economía.



Vuelta al modelo de 2008

, expresada en el primer borrador de la nueva norma que modificará la regulación de la propiedad intelectual, de regresar a unAún así, se han mostrado prudentes a la hora de celebrarlo porque quieren verlo "por escrito" en una nueva ley aprobada en el Parlamento., ha recordado la escritora Paula Izquierdo.De hecho, el músico y compositor Nacho García Vega ha hecho hincapié en la importancia de, al ser las que venden los soportes y dispositivos que se emplean para realizar las copias."Es importante y justo que lo paguen quienes se están beneficiando de ello", ha explicado. Sin embargo, se ha mostrado "prudente" porque, pese a que la imposición del canon a estas empresas, a su juicio, no les supondría un gran perjuicio, cree esy con gran influencia, de modo que cree posible que se frene un intento de aplicarles el canon a ellas.



"El daño" de los últimos cinco años

El actor Emilio Gutiérrez Caba ha alertado sobre laa que se les aplique el impuesto. "Por ahora, al Gobierno le han dado un varapalo y no sabemos lo que se va a hacer. Además, el daño hecho los últimos cuatro o cinco años no lo va a pagar nadie", ha indicado el actor.En todo caso, el cineasta Imanol Uribe ha subrayado que el borrador publicado por ahora indica que "está volviendo la razón" al debate sobre la propiedad intelectual al orientarse a que sean las empresas tecnológicas quienes paguen el canon, en tanto quede la difusión de la cultura por medios digitales.-se lamenta, por su parte, el guionista y director de cine Benito Zambrano-. Somos un país con una larga tradición de no proteger nuestra cultura, pero luego todo el mundo quiere leer libros, escuchar música, ver películas e ir al teatro."Todos estos artistas coinciden en quey señalan que la eliminación del canon durante los últimos cinco años ha provocado importantes consecuencias en el sector, reduciendo la capacidad de las productoras para invertir en promoción de sus películas, libros y discos y mermando las cantidades que reciben las sociedades de gestión de derechos de autor para compensar el trabajo de los artistas.