Dimite Joan Canyelles, de Podemos Baleares, por "lenguaje incorrecto" e informaciones "imprecisas"

Podemos Baleares ha aceptado la dimisión del secretario jurídico de la Comisión de Garantías Democráticas Autonómica, Joan Canyelles, por haber utilizado "un lenguaje incorrecto y haber transmitido informaciones manifiestamente imprecisas".



Según han informado, Canyelles ha transmitido a la formación que su actuación en relación a la miembro del Consejo Ciudadano Autonómico,La dimisión de Canyelles se produce después de laspublicadas por diversos medios locales en las quesin acudir a las reuniones delAsimismo, también se le escucha decir que ". Además, le asegura que eso no es "un chantaje" y le pide "solidaridad".En el comunicado emitido por Podemos este jueves, explican que" en las elecciones primarias en las listas electorales del Consell de Mallorca y del Parlament."Después de la auditoría informática de Agora Voting", explican desde la formación morada, "(ordenador)", tal como ya se informó en su momento, recuerdan.Sobre esto, el Comité electoral de Podemos estatal comprobó que este votos pertenecían a gente que no sabía que había votado en las primarias.Desde Podemos han vuelto a insistir en que su código ético "es esencial" y que se ponen "unos estandartes de ética que no tiene ninguna otra formación política".