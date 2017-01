"Referéndum o referéndum", la respuesta del Govern a Domènech

Una semana y media después de que partidosacordado, en la reunión del Pacto Nacional por el Referéndum celebrada en el Parlament el 23 de diciembre,, dado que el presidente catalán,En una entrevista en la Cadena Ser,en el Congresoal no ver diferencias con la consulta soberanista del 9N de 2014. "No aportaría nada nuevo", ha advertido.Por ello," y ha acusado a Puigdemont de mantenerse en el cargo "bajo compromisos que está claro que no va a cumplir" como "lograr la independencia para 2017" o defender ahora un referendo que "consideraba una pantalla pasada".Pero desde la Generalitat,h y a los 'comunes'y ha insistido en que el Govern mantiene la voluntad de convocarlo este año, lo que "no es contradictorio" con seguir con la mano tendida para poder pactarlo.En la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Govern del nuevo año,en Cataluña en 2017". "A Domènech le sugeriría que piense si nos podemos permitir rehuir esa amplísima voluntad del 80% de ciudadanía y 83 diputados del Parlament, entre los que están los de su familia política. No podemos rehuir esa voluntad y no nos da ningún miedo seguir adelante con estos trabajos, mantener la mano tendida para un referéndum acordado y trabajar para poderlo hacer efectivamente", ha afirmado.Preguntada entonces si el Govern descarta anticipar elecciones, Munté ha evitado en todo momento responder directamente: "", se ha limitado a afirmar la consellera.Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña,y a centrarse en aquellas cuestiones que pueden mejorar la vida de los catalanes y que no tienen que ver con el referéndum. Millo ha pedido además al Govern que "reflexione" acerca de la inclusión de Puigdemont como candidato a "arruinar" el año 2017, según la revista "Politico", que ayer publicó una lista con las doce personalidades que, a su entender, pueden hacer del 2017 un año peor, entre los que aparecen Puigdemont, el expresidente francés Nicolas Sarkozy y el italiano Beppe Grillo, entre otros.También sobre este hecho,haya "traspasado fronteras".Mientras,ha anunciado una, además de la que ha impulsado en Vic (Barcelona) para que, durante la cabalgata -que retransmitirá la televisión autonómica TV3-,. Y mientras la Generalitat ha expresado su "respeto" por esta iniciativa, desde Meis (Pontevedra),El líder de Ciudadanos,y el segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), lo ve "fuera de lugar".por ser "escandalosamente propagandística" del soberanismo, pero la cadena autonómica ha dejado claro que mantiene la programación, según han asegurado fuentes de Televisió de Catalunya.