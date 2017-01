La DGT tendrá listas en un mes nuevas medidas para reducir los accidentes

Es uno de los mandatos que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha trasmitido al director de Tráfico, Gregorio Serrano, después de conocer los datos de la siniestralidad vial del año pasado, que se cerró con 1.160 muertos,Además de ese paquete de medidas, que Serrano anunciará en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Zoido le ha encargado, según el responsable de Tráfico, que ha dejado claro que no habrá retoques en el régimen sancionador actual.Durante la presentación del balance de accidentes de 2016, Serrano no ha querido entrar en detalles de las medidas que podrían ponerse en marcha, pero ha indicado queUna profunda reforma de los reglamentos de Circulación, de Vehículos y de Conductores o la modificación de la Ley de tráfico son algunas de las actuaciones que ha citado el máximo responsable de la DGT sin querer dar más detalles, que sí ofrecerá en la comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Seguridad Vial dentro de un mes. Y todo ello, ha subrayado,, que Serrano ve razonable. De todos modos, no ha descartado algún pequeñísimo retoque.Gregorio Serrano ha explicado que el lunes por la tarde se reunió con Zoido, "muy sensibilizado" con el repunte en el número de víctimas mortales y en los heridos, y el ministro le dio dos instrucciones claras y con plazos: un plan urgente de medidas en el plazo de un mes y una "profunda, amplia y extensa revisión" de la estrategia de seguridad vial en tres meses.No quiere la Dirección General de Tráfico cumplir sola estos mandatos e, desde la Guardia Civil hasta los automovilistas, pasando por otros ministerios para el diseño de la nueva estrategia.Será en el seno de ese acuerdo estratégico donde se abordará la posible modificación del carné por puntos, ha dicho Serrano, que no ha entrado tampoco en detalles, aunque ha reconocido que "algo habrá que retocar" de este modelo.En cualquier caso,, ha precisado Serrano, que no ha querido pronunciarse sobre si ve conveniente incrementar la velocidad máxima a 130 kilómetros por hora en autovías y autopistas.