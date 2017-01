Un perro fallece en Logroño a causa de los petardos de Nochevieja

Según informa 'Larioja.com', un perro que la Asociación Protectora Ocho Vidas acogió en su refugio en Nochevieja falleció a consecuencia de los petardos lanzados en las celebraciones. Ana González, presidenta de la asociación explicó que dejo a tres perros en una caseta y cuando volvió Nor, setter inglés de 10 meses, estaba muerto. "Los otros estaban nerviosos pero bien. Hablando con la gente del pueblo, me dijeron que hubo petardos hasta las 3.30 o 4.00 de la madrugada", explicó, y subrayó que "no fue nada externo".





En ese sentido, recordó que "los veterinarios, y las protectoras, advierten cada Navidad de que los petardos suponen, para los perros, lo equivalente a un ataque de ansiedad o de pánico para un humano, y que cada año hay alguna víctima".



