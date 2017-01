El primer trimestre del año hidrológico acaba con un 7% menos de lluvias de lo normal

El valor medio de precipitaciones acumuladas en el conjunto de España durante el primer trimestre del año hidrológico (1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre de 2017) se sitúa un 7 por ciento por debajo del valor normal que correspondería a este periodo, ya que ha llovido un total de 210 litros por metro cuadrado, frente a 226 litros por metro cuadrado.



La(AEMET) ha informado de que la última semana del año, entre el 21 y el 27 de diciembre las precipitaciones afectaron a Baleares, Canarias y extensas áreas de la mitad norte peninsular y a una zona entre el sur de la provincia de Alicante y Murcia y que el 28 de diciembre no precipitó en ningún punto de España.Además, señala que esta semana se acumularon más de 10 litros por metro cuadrado en pequeñas áreas de Cantabria, País Vasco y Pirineonavarro, así como en Baleares, Canarias occidental y zona elevada de Gran Canaria.Asimismo,San Sebastián, Santander y en distintas áreas de las islas de Tenerife, El Hierro, La Palma, Mallorca y Menorca. Precisamente en el norte de Mallorca se registraron más de 100 litros por metro cuadrado.La AEMET ha destacado las lluvias acumuladas en San Sebastián-Igueldo, 52 litros por metro cuadrado; Santander-Parayas y en Foronda, 33 litros por metro cuadrado; en Izaña (Tenerife) y Santander, 27 litros por metro cuadrado y 20 litros por metro cuadrado en Menorca-Mahón.Por zonas, en este primer trimestre las precipitaciones superan a los niveles normales en un área extensa del centro peninsular, norte de Extremadura y sur de Castilla y León,, en la mayor parte de Andalucía, en diversas áreas del Pirineo y Cataluña, islas Canarias orientales junto con El Hierro y el norte de Tenerife, e islas de Mallorca e Ibiza.Además, este balance señala queuna franja que va desde el este de Andalucía hasta el sur de Castellón, junto con el sur de la isla de Mallorca, sur de Lanzarote y norte de Fuerteventura, e incluso se han triplicado dichos valores en una zona que abarca gran parte de la región de Murcia y un área al nordeste de la provincia de Granada.Por el contrario, las cantidades acumuladas no llegan al valor normal en una gran parte del cuadrante noroeste peninsular, País Vasco, Navarra, La Rioja, provincia de Guadalajara, mitad sur de Extremadura, diversas áreas de Andalucía, Cataluña y Canarias, e isla de Menorca.Finalmente, la AEMET destaca el déficit de precipitaciones que afecta a una extensa área que abarca zonas de Galicia, norte de Castilla y León, y de Asturias, así como el sur de la isla de Tenerife y en La Gomera, donde las precipitaciones no llegan ni a la mitad de su valor normal.