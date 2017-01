Cuatro muertos en tres incendios en Torrevieja, Vitoria y Valencia

El suceso se ha producido minutos antes de las doce del mediodía en el número 5 de la Avenida de Aragón de la capital valenciana cuando, por causas aún desconocidas, se ha declarado un incendio en la vivienda.Al parecer la mujer ha caído al intentar huir del fuego, según las fuentes, que no han podido precisar más detalles de las circunstancias en las que se ha producido el suceso.

Dos okupas mueren en Torrevieja

Los dos fallecidos en el incendio ocurrido la pasada madrugada en una vivienda de una urbanización de Torrevieja (Alicante) ocupaban ilegalmente la casa y se iluminaban con velas.Así lo han confirmado fuentes de la investigación, quienes han señalado queal igual que otras dos personas heridas, que han sido atendidas por los servicios sanitarios con, en principio, pronóstico leve.El fuego se ha declarado en torno a las 2 horas de la pasada noche en un chalet adosado situado en el número 24 de la calle Pensamientos, en la urbanización Torreta II, y ha sido dado por extinguido sobre las 4.20.Aunque las causas no han sido determinadas oficialmente, todo apunta alUno de los heridos ha sido atendido en el mismo lugar y el otro ha sido trasladado al hospital de la localidad por sufrir una crisis de ansiedad, según Emergencias de la Generalitat Valenciana.En la extinción del incendio ha trabajado una dotación de bomberos del Consorcio de Alicante mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Muere un hombre en Vitoria

este domingo por la mañana tras registrarse un incendio en una vivienda de Vitoria, mientras quevecina del inmueble han sido trasladadas a un hospital de la ciudadSegún han confirmado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, el incendio se ha producido hacia las 5.30 de este día 1 en una vivienda de la tercera planta de un inmueble situado en el número 4 de la calle Arriagana, en el barrio de Abetxuko de la capital alavesa.Los bomberos aún no han podido precisar las circunstancias por las que se han originado las llamas.Los servicios médicos trasladados al lugar no han podido reanimar al hombre, que ha fallecido.La mujer y una vecina de 10 años han sido evacuadas al hospital de Txagorritxu de Vitoria tras inhalar humo y en principio no corren peligro, han señalado las fuentes.

Siete atendidos en Guadalajara

han sido trasladadas esta mañana al Hospital de Guadalajaratras el incendio que se ha producido eny que ya ha sido extinguido.Según ha informado el servicio de emergencia 112, a las 8.19 de esta mañana se ha recibido el aviso por el incendio en una casa situada en la calle Ángel Dilla de El Casar.En la vivienda había veinte personas, siete de las cuales han resultado afectadas como consecuencia de la gran cantidad de humo que se formó.Los afectados sonque han sido trasladados al Hospital de Guadalajara.

Una herida en Valladolid

este sábado con quemaduras leves tras incendiarse su vivienda en Valladolid, según han apuntado fuentes del 112.El incendio se produjo poco antes de las 11.40 del sábado, cuando una llamada al centro de emergencias Castilla y León 112 avisaba de un incendio que se había declarado en el interior de una vivienda de la calle Ciudad de la Habana de Valladolid, sin que la persona que contactó con el centro de emergencias tuviera la certeza de que se precisara asistencia médica para alguna persona.El 112 dió aviso del incendio a los Bomberos y la Policía Municipal de Valladolid, y al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, la Policía Municipal solicitó asistencia para una mujer, que de acuerdo con la información que proporcionan desde el lugar los medios que están interviniendo, presentaba una intoxicación por humo y algunas quemaduras en las manos. Se informó del cambio de situación a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.El personal sanitario de Sacyl atendió, en el lugar de los hechos, a la persona afectada, una mujer de 77 años, T.J.M., a la que no hubo que trasladar a ningún centro hospitalario.