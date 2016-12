España despide 2016 entre fuertes medidas de seguridad

Las principales ciudades tienen todo listo para que las celebraciones de la despedida de 2016 y de la llegada de 2017, así como las cabalgatas de Reyes, transcurran sin incidentes, con medidas de refuerzo de la seguridad para evitar atentados yihadistas.



son, con diferencia, las capitales que estaránmientras que en una mayoría de ciudades sus dispositivos serán similares a los del año pasado, donde ya se reforzaron por elque se activó en junio de 2015.Tras elen un mercado navideño en el que se utilizó un, como ocurrió enen julio, las fuerzas de seguridad han puesto el foco en este nuevo método terrorista y, por eso, la comisaría general de Seguridad Ciudadana de la Policíaen eventos propios de estas fechas.Con la pertinente reserva paraestas son algunas de las medidas en distintas ciudades de España, como ejemplo de las que se repetirán por todo el territorio nacional.

Zaragoza

Laacogerá una gran fiesta de Nochevieja , un recinto que se protegerá con maceteros para evitar la entrada de vehículos.

Madrid

El Ayuntamiento y la Policía colocará maceteros, bolardos, coches pesados u otros obstáculos en las calles para evitar atentados, mientras que se prohibirá la circulación de camionetas de más de 3.500 kilos entre el 3 y el 5 de enero durante las cabalgatas de reyes en los diferentes distritos.Este viernes, con motivo de las Preuvas, se desalojó la Puerta del Sol a las 22.00, mientras que hoy se vaciará la plaza media hora antes. De esta forma, quienes quieran disfrutar de las pre-uvas y la Campanadas podrán volver a entrar solo por Mayor, Arenal, Carrera de San Jerónimo y Alcalá, en tanto que Preciados, Carmen y Montera estarán cerradas para ser utilizadas como vías de evacuación.Las entradas y salidas de Metro y Cercanías de Sol, así como todos los accesos a la plaza, se cierran a las 21.00. En todo caso, se permitirá el acceso a las personas que quieran ir a alguno de los restaurantes y cafeterías de esas calles.En los controles de acceso, la Policía intervendrá aquellos objetos que puedan generar riesgos para la seguridad ciudadana, como petardos, bengalas, envases de vidrio y objetos contundentes como palos y banderas.

Barcelona

Aunque los Mossos d'Esquadra no han dado detalles de ninguna medida concreta por razones de seguridad, el Ayuntamiento de Barcelona ha señalado que este cuerpo y la Guardia Urbana reforzarán su presencia en la avenida de María Cristina durante el espectáculo "piromusical" de Fin de Año, que congregará a unas 70.000 personas.La zona quedará cerrada y se restringirá al tráfico con elementos de protección.

Sevilla

Su Ayuntamiento no tiene previsto adoptar medidas de seguridad especiales o de carácter extraordinario en las uvas junto al Consistorio ni para la Cabalgata.

Valencia

Más policías, entre un 30 y un 40 por ciento, uniformados y de paisano garantizarán la seguridad en Nochevieja y Reyes.Se establecerán dispositivos fijos para impedir el acceso de vehículos no autorizados en espacios públicos de concurrencia masiva, con controles perimetrales en las zonas donde se espera una mayor aglomeración de personas.

Valladolid, Salamanca y Soria

En Castilla y León se mantendrán los dispositivos especiales propios de las fiestas navideñas y en algunas ciudades de la región, como Valladolid se cruzarán coches policiales en las zonas de mayores aglomeraciones para evitar el acceso de los vehículos privados.Calles peatonales de otras capitales de la comunidad, como Salamanca y Soria, dispondrán de bolardos, que también se habilitarán para proteger el paso a mercadillos navideños.

Santiago de Compostela

Más "antidisturbios", control aéreo y aumento de efectivos de unidades como la canina. Es el refuerzo con el que Santiago de Compostela quiere disfrutar de unas fiestas seguras.

Murcia

Y lo mismo ocurrirá en Murcia, cuya Delegación del Gobierno aumentará el número de agentes respecto a otros años e incorporará al dispositivo diversas Unidades de Prevención y Reacción (UPR).El dispositivo policial prevé que la Policía Local se encargue de los controles de acceso a la ciudad y que el cuerpo nacional haga lo propio en el interior del casco urbano.

Melilla

Melilla prestará especial atención al paso fronterizo de Beni-Enzar, el más importante entre la ciudad autónoma y Marruecos, con un mayor control fronterizo y restricción en la entrada de personas desde el país vecino.Se trata de que solo puedan pasar "las personas que quieran participar en condiciones" en la despedida del año, apuntó hace unos días el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani.Para ello, se duplicarán los efectivos que la Policía Nacional destina habitualmente al paso fronterizo y a labores de Seguridad Ciudadana en el casco urbano durante el día de Nochevieja, mientras que el 5 de enero, con motivo de la Cabalgata de Reyes, se establecerá un dispositivo especial con la participación de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción.

Zoido llama a la calma

El ministro del Interior,ha asegurado que se han adoptado "para que los ciudadanos puedan estar tranquilos, con el despliegue de unpara la celebración del Fin de Año en Madrid."Hoy todos los madrileños y los españoles que acudan a Madrid pueden tener la seguridad de que, las manos expertas de las fuerzas de seguridad.", ha dejado claro el ministro desde la sala de coordinación del 091 de la Policía Nacional a pocas horas de la despedida de 2016 y la bienvenida de 2017.Aquí, y tras saludar y agradecer el trabajo de todos los funcionarios de Policía que patrullan hoy las calles de Madrid,de seguridad para esta noche, aunque ha preferido no dar detalles del número de efectivos desplegados en el dispositivo bautizado '"Porque el mejor servicio que podemos hacer a las fuerzas de seguridad es, ha explicado, antes de recordar que esta noche despiden el año en la Puerta del Sol unasDe forma anticipada se comieron las uvas en el kilómetro cero alrededor de 19.000 personas, en un ensayo que, en palabras de Zoido, "salió magnífico" y sin incidentes y del que solo se han corregido "detalles minuciosos" para que hoy salga "todavía mejor".Zoido ha reiterado que, aunque, los terroristas no nos pueden hacer vivir con miedo."Hay que seguirporque no hacerlo sería un triunfo de quienes quieren acabar con nuestro sistema de libertades""Todos juntosy juntos sabremos defendernos de esta violencia terrorista", ha resaltado.Zoido ha conocido los pormenores de cómo discurrieron esas preuvas y cómo está preparado el operativo 'Campanadas 2017' acompañado del director general de la Policía,Iglesias; la presidenta de la Comunidad de Madrid,, y la delegada del Gobierno,Junto a ellos -los cuatro han sido en alguna etapa política de su carrera delegados del Gobierno- han, y otros mandos policiales, como el jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid, Germán Castiñeira.El ministro ha aprovechado su presencia parasu entrega y su "elevada" profesionalidad en las "complicadas investigaciones" que desarrollan."La Policía y la Guardia Civil están trabajando con eficacia en la lucha contra el yihadismo", ha subrayado el titular de Interior que, como muestra de este combate, ha recordado que han sidodesde que en junio de 2015 España elevara al nivel 4 la alerta antiterrorista.Una cifra que supone que cada cinco días, las fuerzas de seguridad arrestan a un presunto yihadista, ha enfatizado Zoido, al tiempo que ha agradecido la colaboración ciudadana a través de la iniciativapara detectar de forma anónima posibles casos de radicalización de ciudadanos.Por su parte y tras desearque trabajan para garantizar la seguridad, Cristina Cifuentes se ha mostrado convencida de que los madrileños y el resto de españoles tenemos "muchas razones" para sentirse tranquilos, pues contamos con unas "magníficas" fuerzas de seguridad.a despedir 2016, en unas campanadas "muy especiales", pues por primera vez 2017 se recibirá en esta plaza con fuegos artificiales.