La eurodiputada del PSOE y vicepresidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano, avisa de que hay un "magma" proindependencia en el Congreso que ha ido creciendo y que no se puede "ignorar" porque es una posición que "hace mucho daño al país".



Sobre, además de una, quienes daban "lecciones de ética política" al resto y en menos de un año son ellos los que hoy "se encuentran en el fango".La dirigente socialista explica queque "no tiene una única fórmula" pero que "está ahí".Afirma que "no es nuevo" que este tipo de posiciones las defiendan Batasuna o los independentistas catalanes. Sin embargo,. Aunque cree que es "imposible ser de izquierdas y tener una opinión tan fracturadora de España".En este sentido, señala que. "No ha habido nunca una izquierda nacional con veleidades independentistas", expone Valenciano y añade que "los partidos a la izquierda del PSOE, los comunistas, eran más jacobinos que el PSOE con algunas excepciones". Sin embargo, recalca que "ahora sí hay una izquierda independentista que se ha sumado a una nacional que es Podemos, que tiene un problema de definición clarísimo"., pero considera que los socialistas. Pero expone que Podemos no tiene ese instrumento y sí un problema de "indefinición". "", argumenta Elena Valenciano, quien atribuye este problema a que la formación de Pablo Iglesias es un partido "de aluvión" que "ha hecho alianzas con muchos partidos independentistas, no sólo en Cataluña", que ha intentado "captar a muchos movimientos que son secesionistas" y tendrán que decidir su "definición ideológica, que está por hacer" y también "qué es España" para la formación morada.A ellos se suma, expone la dirigente socialista, la antigua Convergencia que se ha montado "en una ola que no ha sido creada por ellos, pero a la que han decidido subirse" porque en el fondo, precisa, tienen un "problema de debilidad absoluto".Todos, explica Valenciano, "están ahí", en el Parlamento, y aunque descarta que sean una "coalición", sí afirma que forman un "magma proindependencia" en el Parlamento que es "mayor en número de lo que había hasta ahora". En su opinión, esto se produce porque "el sentimiento" independentista "ha crecido". "No son diputados por casualidad, lo son porque hay gente que los ha votado desde esas posiciones que reflejan un estado de ánimo de algunos territorios en España", argumenta.Dicho esto, la eurodiputada socialista advierte que se debe trabajar con esta situación y "no se puede ignorar", porque es una "posición que hace mucho daño al país".

Podemos ha caído en los errores que denunciaba

En cuanto a la, Valenciano no ha querido posicionarse puesto que es un asunto que compete exclusivamente a la formación morada. "Ellos verán cómo lo resuelven", ha dicho.Sin embargo, sí ha querido hacer una reflexión recordando quecomo actitudes de la "vieja política" y ahora "en tan poco tiempo los que daban lecciones se encuentran en el fango".En opinión de Valenciano,, que eso era la política de las élites y ahora todo eso se les puede aplicar a ellos, porque en el fondo son dos miembros de la élite política de Podemos los que están peleando por el liderazgo", ha abundado.Para la dirigente socialista, en menos de un año se ha visto la falta de definición concreta de lo que piensa el nuevo partido respecto del país y de los problemas de la gente. "", ha criticado.Valenciano afirma que". Hablan "de cosas que son como metaideas", pero no les ha oído "nunca" hablar de pensiones, educación, sanidad o el problema de la pérdida de demografía, insiste.En cualquier caso, sy afirma que, a pesar de que llevan un año en el Parlamento, "parece que tienen 60". "Es como la película ésta de que uno nacía y se hacía viejo rápidamente. Eso les ha pasado", remacha Valenciano.