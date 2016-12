Los madrileños, divididos ante la histórica restricción del tráfico

"La salud es lo primero" y "es una medida ideológica, muchos necesitamos el coche", han sido las dos opiniones más oídas entre los madrileños esta mañana, cuando se han enfrentado por primera vez a la prohibición de que circulen la mitad de los vehículos por la alta contaminación.



Y es quede la capital, la, quizá también debido a las fechas navideñas y las vacaciones escolares, puesto que los atascos han sido escasos, mientras la tranquilidad ha imperado en el Metro y los autobuses. Pero en casi todos los rincones, los madrileños hablaban de esta restricción.", ha dicho María, que salía de la estación de Atocha, quien ha añadido que sería importante bajar los precios del transporte público si se quiere fomentar.Los partidarios de este protocolo, que contempla algunas salvedades porque sí han podido moverse por la ciudad los autobuses municipales, taxis, bicicletas y motocicletas, defienden que en Madrid "se respira veneno", por lo que limitar el tráfico "se queda corto"., que cada vez es más caro y más lento", ha expresado Manuel mientras paseaba junto a su familia por el madrileño Paseo de la Castellana.A pesar de que circular con un vehículo particular con matrícula par por el área interior de la carretera de circunvalación M30 conllevaba una multa, se han podido ver coches con estos dígitos.Por otra parte,. Algunos, como Ignacio, saben que la capital vive sumida en una boina negra, pero se pone en el lugar de aquellos que viven fuera de Madrid y "necesitan el coche para trabajar".", ha dicho Rosa, que se pregunta por qué, si hay tanta contaminación, no se mantiene la medida más días. "No tiene nada que ver con la ideología, se trata de la salud pública", le ha rebatido su hijo.De momento,, tal y como ha anunciado la concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés. Sabanés ha explicado que,, de modo que se volverá al escenario 2 del Protocolo de contaminación.", ha manifestado Rocío, que este jueves ha tenido que ir a trabajar en Metro al tener su vehículo una matrícula "prohibida".. Parece una medida excepcional, pero la verdad es que ya se ha llevado a cabo en otras ciudades como París o Roma con buenos resultados.