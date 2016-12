El Gobierno aprueba el viernes la subida del 0,25% de las pensiones

El Consejo de Ministros aprobará el viernes un real decreto para subir las pensiones contributivas y no contributivas un 0,25 % a partir del 1 de enero de 2017, el mínimo establecido en la ley, según han confirmado a fuentes del Ejecutivo.



De esta forma, se trata del, el mínimo legal establecido de acuerdo con la fórmula de revalorización introducida en la última reforma de pensiones, que tiene en cuenta los gastos e ingresos del sistema y establece una subida mínima del 0,25 % y unEl Gobierno ha decidido finalmente aprobar la actualización de las pensiones mediante un real decreto, dado quepara el próximo año y se prorrogarán los de 2016.El decreto deberá ser convalidado por el Congreso, donde el Gobierno no cuenta con mayoría suficiente, por lo queparlamentarios de la oposición.a esta subida de las pensiones y han pedido al Gobierno que, que es laque manejan para el próximo año, con el fin de garantizar así que los pensionistas no pierden poder adquisitivo.Coincidiendo con el planteamiento de los sindicatos, los principales grupos de la oposición, entre los que se encuentran, registraron el pasado mes de octubre en el Congreso una proposición no de ley en la que piden una subida de las pensiones del 1,2 % para 2017.