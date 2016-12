"Venga, a cortar cuellos" y otras frases pinchadas a yihadistas condenados

"Venga, a cortar cuellos", "hay que matar a los que gobiernan hoy" o "los muyahidines están bien preparados y vendrán aquí" son algunas de las frases pinchadas a los condenados de una célula yihadista de propaganda desarticulada en marzo de 2015 en España.



La Audiencia Nacional condenó a los siete miembros de esta célula ade prisión tras llegar a un acuerdo con los encausados, que reconocieron los hechos y se mostraron arrepentidos de haber ensalzado al Daesh con comentarios en internet, vídeos y fotos que se reflejan en la sentencia.La resolución de la sección cuarta de la Audiencia Nacional que les impone esas penas recoge algunas de lasque mantuvieron entre ellos y también el contenido de losEntre esas conversaciones destacan las del, Abdelouahab Tahtah, quiende mayor y besando la imagen de un líder del Daesh.Tahtah también se grabó a sí mismo realizando ejercicios de artes marciales para, le dijo a una mujer -también condenada- por teléfono, "animar a la gente". "Soy yo, salgo en Youtube. No se me ve... pero al contrario, si se me ve mejor, voy a tener más problemas. ¿Te lo mando?", le comentó entre risas.En otra llamada a esa mujer, Tahtah afirmaba, en referencia al autodenominado Estado Islámico, que, proseguía en la conversación, y en otra ocasión añadía que "hay que matar a los que gobiernan hoy, hay que cortarles el cuello".La sentencia explica que cuando los miembros de la célula hablaban de los detenidos que se estaban entrenando para ir a combatir con el Daesh se referían a ellos como "gente normal que viven en España y se van para allá", les aconsejaban no decir en las redes sociales que "quieren ir" y usaban laEl grupo teníaFacebook, Twitter, Google+, Youtube y Tuenti, así como diez páginas, comunidades y grupos, donde colgaban material de todo tipo, incluyendo vídeos de decapitaciones., rezaba uno de los mensajes en el que se mostraban quemas de banderas de Estados Unidos e Israel con la frasees otra de las frases que aparecían en sus montajes fotográficos.La sentencia destaca otro con la foto de un lobo acompañada de la frasey un comentario en el que recomendaba a los yihadistas que actúan por cuenta propia mantenerse ocultos y sin llamar la atención hasta que llegara el momento de actuar.En el registro a la casa de Tahtah en la localidad de Cebreros (Ávila), se encontraron muchas anotaciones manuscritas con mensajes yihadistas e incluso una con amenazas al Rey que decía:La Audiencia Nacional les condena a une impone la pena más alta a Tahtah, cuya defensa alegó en un primer momento en el juicio que era confidente policial para pedir su absolución, aunque finalmente el propio acusado reconoció los hechos. "Me arrepiento y odio todo tipo de violencia", dijo ante el tribunal.