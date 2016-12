Maroto defiende una inmigración vinculada al empleo: "¿Si no vienen a trabajar a qué vienen?"

El vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, ha defendido una inmigración "ordenada, legal, vinculada al empleo y respetuosa con los derechos y libertades europeas", como recoge la Ponencia Social que presentó este martes el Partido Popular.



En opinión de Marotoy se ha preguntado: "¿si alguien no viene a trabajar a qué viene?". En una entrevista en la Cadena Ser, ha insistido en el modelo planteado por su partido en política migratoria por entender que "más claro no puede ser"."Hemos establecido con qué tipo de inmigración estamos de acuerdo y el problema se plantea cuando el debate se hace mal y, si es legal, vinculada al trabajo y respetuosa con los derechos y libertades europeas", ha respondido el dirigente popular al ser preguntado por la posibilidad de recuperar el contrato de integración planteado por su partido en el año 2008.Según Maroto "cuando uno viene a un país tiene que entender quey la integración consiste en respetar esos valores y esa estructura" y puso como ejemplo los estados donde no se respetan los derechos de las personas homosexuales o la igualdad entre hombres y mujeres."Si hay una persona que quiere vivir en nuestro país y no considera que el hombre y la mujer son iguales en derechos y obligaciones, el problema lo tiene él, no nosotros; integrar no consiste en decir que esa persona tiene una manera de entender los derechos y deberes contradictoria al modelo europeo y que no pase nada, claro que pasa, y como eso, otros derechos y libertades que existen en Europa", ha añadido.