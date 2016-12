Los décimos premiados de Ferraz, ¿de todos o de unos pocos?

Así lo ha explicado Nicolás Lerma, abogado de Legálitas, que ha precisado que, llegado el caso, el gerente del partido, Goyo Martínez, también puede demostrar que los décimos que resultaron agraciados con el primer premio fueron un regalo a título personal, que él decidió dar a quién consideró oportuno., ha subrayado.Losque llegaron a Ferraz habían sido regalados por la administración del Paseo de la Esperanza, donde se ha despachado el primer premio del sorteo, y también el número 'oficial' que juega el PSOE, que no ha obtenido ni la pedrea, según confirmaron el día del sorteo fuentes socialistas.Sin embargo, según estas fuentes,, no en toda la casa,de Administración, entre ellos el gerente del partido, Goyo Martínez.Así, y después de los primeros momentos de alegría por el premio recibido, se generó un profundoy, en particular, del área de Administración. Algunas de estas personas se preguntaban por qué si estos décimos eran regalados como agradecimiento por la compra de un número entero no se repartieron entre todos.En este punto, Nicolás Lerma indica que, para poder llevarse parte del premio, los trabajadores de Ferraz deben demostrar que, gracias a la aportación patrimonial que hacen todos los años, el gerente pudo acceder a los décimos que fueron regalados por la administración y, finalmente, premiados., ha destacado el letrado de Legálitas, que para evitar situaciones como esta recomienda "dejar claro" antes de cualquier sorteo quién, de qué forma, y con qué aportación y número se juega.Por otra parte, el abogado detalla que, en caso de haberse realizado una aportación patrimonial por parte de los trabajadores,castigado en el Código Penal. En el caso contrario, se trataría de una reclamación de cantidad.