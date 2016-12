El 25 % de los españoles se declara ateo o no creyente

Una de cada cuatro personas en España se declara no adscrita a ninguna religión, es decir, es no creyente o atea, aunque Aragón se encuentra entre las comunidades autónomas donde este porcentaje es menor.



En España, esta cifra que aumenta cada año y ha alcanzado en 2016 alde los españoles, cuando en 1980 sólo eran un 8,5 % los que se declaraban no creyentes.Según el informe anual de laicidad de la Fundación Ferrer y Guardia, actualmente la edad condiciona la definición hacia la opción de conciencia de las personas, ya que, mientras que esta cifra es sólo del 8,3 % entre las personas mayores de 65 años.El informe destaca queson las comunidades autónomas que presentan un mayor número de personas que se adscriben a opciones de conciencia no religiosas, mientras que Murcia,, Castilla-La Mancha y Extremadura es dondeEn Cataluña, el 52 % de las personas manifiestan que son creyentes y siempre lo han sido, mientras que un 29,7 % nunca ha sido creyente. Un 13,7 % afirma que ahora no es creyente, pero que lo había sido, y un 2 % se considera una persona religiosa, pero antes no lo había sido.Según el informe de la fundación laicista,progresivamente. En el año 2002 la religión era valorada con un 5,34 (en una escala de 0 a 10, donde 0 es muy poco importante y 10 muy importante), una cifra que disminuyó hasta el 4,15 en 2015. A pesar de esta tendencia, el informe reconoce un ligero repunte entre 2014 y 2015.Por el contrario, el informe señala queentre el 2013 y el 2015, superando por primera vez a la religión.



Asignación tributaria a la Iglesia católica

En cuanto a la, el informe observa que durante 2012 (último año del que dispone de datos), más de 226 millones de euros fueron destinados a la Iglesia, mientras que más de 280 millones se destinaron a otros fines, con lo que la evolución entre 2007 y 2012 revela queLos recursos destinados a la Iglesia, sin embargo, evolucionan de forma más irregular, ya que entre 2007 y 2008 hubo un incremento de su asignación, pero luego se produjo una, momento en el que vuelve a incrementarse. En el periodo 2007-2012 se ha producido un ligero descenso de las asignaciones tributarias a la Iglesia católica, pues si en 2007 eran del 21,7 %, esta cifra descendió hasta el 19,3% en 2012.



Religión y educación

El informe también dedica un apartado a la vinculación entre la religión y el sistema educativo, en el que destaca que en el conjunto de España y para el curso 2013-2014,a la religión, una cifra que se incrementaba hasta el 47 % en el caso de los estudiantes de ESO y hasta el 66,5 % en el Bachillerato.La Fundación Ferrer y Guardia constata que, en términos generales, "el número de estudiantes que cursan actividades alternativas a la religión se ha incrementado en los últimos años", aunque el informe ve diferencias entre lasde los estudiantes cursan actividades alternativas,El informe también analiza la evolución de la tipología de matrimonios y constata que se ha producido un, que han pasado de representar el 79,4% del total en 1992 al 29,1% en 2015. Por el contrario, los matrimonios civiles han pasado de ser el 20,6 % del total a representar actualmente el 70,4 %. El informe destaca que en 2016 casi 3 de cada 4 matrimonios son aconfesionales.Es en Cataluña, el País Vasco y en las Islas Baleares es donde actualmente hay un porcentaje más elevado de matrimonios civiles, mientras que en Extremadura, Castilla-La Mancha y Ceuta son las comunidades donde el porcentaje es más reducido. Los nacimientos fuera del matrimonio también han crecido a lo largo de las últimas décadas, pasando de representar el 9,61 % en 1990 al 42,5 % en 2014.