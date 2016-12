Irene Montero reprueba a los 'errejonistas' por alimentar el hostigamiento a Iglesias

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha avisado de que es dañino para Podemos usar los medios para atacar a un compañero, como cree que hicieron algunos miembros de la corriente errejonista" con actitudes que considera alimentan el hostigamiento de las élites a Pablo Iglesias.



Montero, en declaraciones a los periodistas en el Congreso,el sábado en la que, recordaban al secretario político "",La jefa del gabinete de Iglesias ha sostenido que después de que Íñigo Errejón y otros miembros del partido criticaran el cese de López en las redes sociales era necesario ""."Uy su proyecto", ha asegurado para admitir después que, no en división, sino, como ocurre en los partidos tradicionales.Por eso, ha llamado a no convertir Podemos en una "suma de baronías o de corrientes (...)", ha dicho.Montero, pero sin que eso se convierta en un elemento dañino para el proceso de debate" y sostiene que "lo que la militancia castiga" es que esas críticas se expresen en los medios de comunicación con la intención de atacar o herir a un compañero".En esa idea ha insistido en declaraciones a La Sexta al señalar que ha habido algunos miembros del partido de "" que "voluntaria o involuntariamente" al acusar de "chantajista" al secretario general "Poco después en el Congreso, Montero"para contar en los medios de comunicación una cosa que se estaba debatiendo en el momento en que él la dio por hecha", en alusión a su cese.Asimismo, ha recalcado que, así como la autonomía de un órgano territorial. "", ha enfatizado.En cualquier caso, ha admitido que "lo cortés no quita lo valiente" y que Podemos tiene la responsabilidad de hacer "un debate fraterno" que no se convierta en división.En su opinión, la Asamblea Ciudadana de febrero no debe ser un debate entre "dirigentes, portavoces o cuadros políticos", sino un debate "de la gente para llegar a los que ya están y a los que faltan". Por ello, ha hecho hincapié en que tienen la "enorme responsabilidad de frenar todo aquello que pueda dañar a Podemos".