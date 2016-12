Coalición Canaria gobernará en minoría y buscará acuerdos puntuales para estabilidad

Coalición Canaria (CC) ha iniciado su andadura política con un Gobierno en minoría y con la incertidumbre de que la ruptura con el PSOE pueda afectar a los acuerdos en distintos municipios, aunque apuesta por buscar acuerdos puntuales con otros partidos para garantizar la estabilidad.



Hoy se ha reunido el Consejo de Gobierno en Canarias para llevar a cabo el traspaso de carteras entre los consejeros del PSOE cesados el viernes y los de Coalición Canaria y se ha hecho "con normalidad" -según la portavoz del Gobierno canario, Rosa Dávila- a la espera de que se nombren nuevos titulares de las consejerías, quienes se encargarán de formar su equipo.Tras ello, le toca a Coalición Canaria buscar aliados para futuros acuerdos puntuales con otros partidos en aras de garantizar la estabilidad en el Parlamento y sin descartar el diálogo con el resto de formaciones.Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de CC, José Miguel Barragán, al término de la reunión del comité permanente de su partido que se ha reunido esta tarde.La previsión es que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anuncie la semana próxima la composición del Ejecutivo, con el propósito de que los nuevos consejeros se incorporen a la reunión del Consejo de Gobierno del 9 de enero.Sobre la posibilidad de que peligren los pactos en otros municipios, Barragán no ha descartado que la ruptura tenga consecuencias en instituciones como el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) y ha destacado que Coalición Canaria no pondrá en peligro la estabilidad de las corporaciones para no "incendiar" Canarias.Coalición Canaria ha insistido en destacar que si se producen cambios en otras instituciones será por iniciativa del PSOE y no de su organización, mientras que el PSC-PSOE ha anunciado esta tarde, tras reunir a su Ejecutiva, que lo primero que pedirá es que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparezca en el Parlamento para explicar el cese de los cuatro consejeros socialistas y que presente una cuestión de confianza.Sobre los pactos en otros municipios, los socialistas aseguran que no están "en un proceso de dinamitar nada ni de desestabilizar" y subrayan, sobre las explicaciones que piden, que es "de lógica democrática" que Clavijo comparezca en sede parlamentaria al haberse quedado en minoría y como tercera fuerza en votos en las islas (CC).Hay temor a que se rompan, en definitiva, otros pactos, según ha confesado Barragán, quien ha sostenido que hará todos sus esfuerzos, para garantizar la viabilidad del nuevo Gobierno.Como primera opción, Coalición Canaria tratará de contar con el respaldo a sus iniciativas en el Parlamento regional del PP y de ASG, la Agrupación Socialista Gomera, aunque también intentará recabar más apoyos si es posible."Para los grandes asuntos de Canarias queremos seguir teniendo la mano abierta, en el sentido de que todos los asuntos que sean de relevancia para el archipiélago en el ámbito del Parlamento de Canarias puedan contar con el máximo apoyo posible", ha explicado Barragán y ha aclarado: "Esto implica a todas las fuerzas políticas del espectro parlamentario".El portavoz de CC ha dicho que descarta que en un futuro se pudiera alcanzar un pacto para incorporar al Gobierno de Canarias al PP, partido que anunció que, por el momento, no está en condiciones de plantearse una entrada en un Gobierno canario.