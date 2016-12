Carme Chacón confunde a Zapatero con el Jefe de Estado.

Las redes sociales no han dado tregua a los políticos ni en Navidad. Precisamente el día 25, una nueva polémica saltó en Twitter y esta vez tuvo como protagonista a la exministra socialista Carme Chacón, que afirmó que Zapatero fue Jefe de Estado, en vez de Jefe de Gobierno.



Algún día tendremos un jefe del Estado elegido democráticamente que diga que hemos de combatir un drama nacional llamado violencia machista. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 24 de diciembre de 2016

A no ser q quiera ir a 1 sistema presidencialista, en el nuestro el máximo mandatario es el Pte del Gob. El que decide prioridades políticas — Carme Chacon (@carmechacon) 25 de diciembre de 2016

Chacón cometió este error al responder a un mensaje deen el que reclamabaque diga que hemos de combatir un drama nacional llamado violencia machista".A lo que la socialista respondió:. Pero se equivocó, ya que Zapatero fue Jefe de Gobierno no Jefe de Estado, cargo este último queAl percatarse de su metedura de pata, Chacón quiso explicarse y, tras borrar el mensaje, publicó un nuevo tuit en el que señalaba que "a no ser que quiera ir a un sistema presidencialista, en el nuestro el máximo mandatario es el presidente del Gobierno.Las redes sociales no pasaron por alto este desliz de la socialista y lo utilizaron como foco de bromas durante el día de Navidad.