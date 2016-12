Echenique dice que el entorno de Errejón no hace "bien" al proyecto de Podemos

En una comparecencia de prensa en Zaragoza, Echenique ha hecho esta afirmación en alusión a las declaraciones de Errejón este sábado, tras conocerse la destitución del portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, indicando que "éste no es el camino" para la integración de las diferentes corrientes de Podemos.El responsable político ha admitido que las críticas vertidas por los partidarios del secretario general del partido, Pablo Iglesias, contra Errejón son un "toque de atención" para poner de relevancia acciones que, a su juicio, ponen en "peligro" la continuidad del proyecto.Según ha explicado, "cuando se utilizan las críticas en los medios de comunicación contra decisiones democráticas o de órganos democráticamente electos, es no es defender ideas políticas o poner sobre la mesa un proyecto político, es cuestionar los mecanismos más fundamentales de democracia interna de Podemos".Ha descartado la existencia de una "guerra interna" dentro del partido, "una formación todavía muy joven que está aprendiendo como hacer debate interno", ha añadido.En relación con Errejón, ha asegurado no sólo sentirse "muy identificado" con sus ideas sino que su punto de vista "enriquece" al partido tanto a nivel político como estratégico."Sí que es verdad -ha admitido- que mucha gente en las redes sociales quiso decirle que sus ideas son valiosísimas, que su punto de vista también lo es, pero que algunas cosas que hacen personas que le siguen no hacen bien al proyecto y dividen a Podemos".En su opinión, cuestionar las decisiones adoptadas de forma democrática por los órganos del partido es una "receta para dividir", en contra de los que defienden posiciones unitarias.