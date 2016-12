Casado (PP) subraya que el discurso del Rey fue "optimista y pegado a la calle"

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha valorado de manera "muy positiva" el mensaje navideño del Rey Felipe VI, ya que fue un discurso "optimista y pegado a la calle".



En rueda de prensa para valorar el discurso navideño del Rey, Casado subrayó que el Rey mandó un mensaje "muy nítido" de "unidad" y de "ambición nacional" frente a los soberanistas y populistas que quieren "reabrir heridas dolorosas o viejos rencores". "A buen entendedor pocas palabras bastan", dijo al respecto.Así, el dirigente señaló que no cumplir la ley lleva "a un empobrecimiento material y moral, y a un enfrentamiento estéril que no conduce a nada".Para Casado,destacando cómo España ha sido capaz de superar el bloqueo político y una situación económica "muy difícil".Además, consideró que el Rey también recogió en su discurso laal tratar temas como la educación, la revolución tecnológica o el papel de los jóvenes."Hacemos un balance positivo de este año: en España ya hay Gobierno y tiende la mano para seguir creciendo y creando empleo", afirmó el vicesecretario general de Comunicación del PP.Casado se mostró convencido de que el año 2017 estará marcado por "la concordia y la responsabilidad de buscar lo que nos une, y no lo que nos separa", así como de cumplir el marco normativo de la Ley.Asimismo,", y consideró que el hecho de dar el mensaje desde su despacho ejemplifica que Felipe VI "ha estado a pie de obra".