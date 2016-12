Rajoy felicita la Navidad a los militares españoles en el exterior

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañado de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Fernando García Sánchez, ha felicitado la Navidad este sábado mediante videoconferencia a los 2.174 militares españoles desplegados en 18 diferentes enclaves por todo el mundo, agradeciendo su labor como "clave para nuestra seguridad" y trasladándoles el apoyo del Gobierno y de la sociedad española.



La comunicación se ha iniciado con la presentación de los principales responsables de los destacamentos desplegados en Líbano, Bagdad, Kabul, Mali, Turquía, Libreville, Yibuti, Fragata Navarra y otros contingentes de la Operación Atalanta contra la piratería, buques en aguas del mediterráneo, el destacamento en la Antártica y mediante audio con el buque de investigación oceanográfica Hespérides, la operación en Mogadiscio (Somalia) y como novedad este año los 14 españoles desplegados como observadores de la ONU para el proceso de paz en ColombiaRajoy les ha recordado que tras visitarles en los distintos despliegues durante los últimos cinco años ha entendido su trabajo y sacrificios, y que lo que podía ver hoy al otro lado de las pantallas eran "compatriotas y soldados de España".El presidente del Ejecutivo ha destacado que el balance de resultados de todos los contingentes y destacamentos de militares españoles desplegados por los cinco continentes en "admirable" e incluye "áreas inestables del Sahel que vuelven a la normalidad, un océano Índico libre de piratas y aliados de la OTAN y españolas que se sienten más seguros". Ha añadido a este balance que los soldados españoles se integran en las sociedades de las zonas en que operan y sus resultados como los niños aprendan español en el sur del Líbano, los refugiados rescatados del mediterráneo o los soldados adiestrados por las tropas de nuestro país.Entre otros datos, Rajoy ha destacado los más de 8.400 inmigrantes rescatados, las 450 embarcaciones avistadas y los 17.000 efectivos adiestrados en Irak. "Son un valor fundamental me siento muy orgulloso de nuestras fuerzas armadas", ha apuntado.Como novedad este año ha saludado por primera vez a los soldados desplegados en Colombia, país en el que España apoya el proceso de Paz y que ha sido castigado durante años por la guerra. Ha incidido especialmente en la labor de nuestras tropas ayudando en el mediterráneo, combatiendo a las mafias y al terrorismo."Su esfuerzo es clave para nuestra seguridad -ha concluido Rajoy-. Y el sentido último de nuestra misión está aquí en España". Según ha recordado el presidente del Gobierno a las tropas "su misión no termina hasta que no están en España sanos y a salvos", por ello les ha agradecido "estar ahí" y les ha deseado que disfruten "una feliz Navidad junto a sus compañeros de armas".Tras la intervención del presidente, los distintos responsables militares en los 18 destacamentos conectados con la Moncloa por videoconferencia han agradecido el apoyo de los españoles y les han deseado feliz Navidad. Este año ha destacado de los demás el mensaje del responsable de la Fragata Navarra, que ha recordado el nacimiento ayer en el buque de "una preciosa niña" tras ser rescatada su madre frente a las costas de Libia."En mi nombre, el de la ministra de Defensa y del Jefe del Estado Mayor de la Defensa gracias por su esfuerzo su dedicación y a todos los españoles y seres humanos que viven en nuestro país", ha finalizado Rajoy.