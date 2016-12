José Manuel López: "No me gusta un Podemos donde me comunican que me cesan 10 minutos antes"

"No me gusta un Podemos donde me comunican que me cesan, porque eso ya lo hicieron el PP y el PSOE cambiando el artículo 135 de la Constitución en una noche de agosto y me indignó; y no quiero estas formas en mi partido", afirma López en un comunicado colgado en su página de Facebook.El portavoz se refiere a la decisión que adoptó elde su puesto como portavoz en la Asamblea de Madrid, un cargo que ahora previsiblemente ocupará la 'anticapitalista' Lorena Ruiz-Huerta.Tras considerar que "no fue un día sencillo" ni para él, ni para Podemos, López señala que los resultados de la última consulta interna "mostraron queque no son incompatibles, sino complementarias y que juntas ensanchan el proyecto"."Que hay que hacer un esfuerzo de integración y que necesitamos una cultura de entendimiento", remarca para apuntar que eso es lo que escuchó decir al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y a "casi todo el mundo".

Un 'tic' de vieja política

No obstante, apunta que "algunos compañeros entendieron que era el momento de ocupar espacios y de anteponer negociaciones entre grupos a la voluntad de los simpatizantes en las primarias, de tomar posiciones". "Quien sale mal parado en la consulta pide acelerar los acuerdos que tenían firmados antes de los procesos internos", denuncia."Hoy no me siento nada orgulloso de este tic que hemos mostrado; pero sí me siento orgulloso de lo que estamos haciendo en este país", expone López, quien cree que "este Podemos merece la pena y no es momento de abandonar, sino de trabajar porque sea el proyecto" que pidieron en las plazas.Echando la vista atrás, relata que ayer recibió muchos mensajes de personas de otros partidos que se apenaban en lo personal pero se alegraban en lo político, porque "son conscientes que si no hay un Podemos plural, no hay opción de construir una nueva mayoría social que empuje un nuevo país toda vez que el régimen del 78 agoniza".

Trabajará por un Podemos mejor

Él va hacer "lo que pueda por que el nuevo año traiga un Podemos mejor" pues, asegura, está "convencido" que eso hará mejor el país."Un Podemos donde la unidad vengadonde la unidad no implique uniformidad, donde no es 'todo o nada', del estás conmigo o contra mi. Un Podemos que haga de la diferencia una fortaleza y no un desafío, donde la pluralidad sea un valor y no un problema. Un Podemodonde se cuide a las personas y haya diálogo", desgrana.El diputado morado sostiene que "Podemos ha venido a cambiar las cosas y los modos y hay que trabajar para que el próximo año traiga un Vistalegre que haga un Podemos mejor".En lo personal, dice para acabar, está "tranquilo, aunque un poco preocupado, un poco decepcionado" y "tal vez un poco enfadado". "Pero lo que no estoy es cansado porque lo que toca ahora no es abatirse sino activarse. Hoy no es el día de darse de baja, sino el de darse de alta. Hoy más que nunca 'Si se puede' y además, se debe", concluye.