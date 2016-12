Vuelve la guerra de precios del tabaco

La estrategia adoptada por Altadis de no incrementar el precio de su Fortuna blando pese a la subida de los impuestos especiales del tabaco aprobada por el Gobierno ha caído como una bomba en el sector y amenaza con derivar en una guerra de precios.



Aunque esperada por todos,tres años y medio después de la última subida, ya que cada una debe elegir entre asumir el coste o repercutir este aumento al consumidor.-y que controlan más delde cigarrillos-,(Winston y Camel)(Marlboro, Chesterfield y L&M)global a sus marcas de entre diez y veinte céntimos.(Ducados, Nobel, Fortuna...), con la, uno de sus productos más vendidos.La postura de la compañía española -propiedad de la británica Imperial Tobacco- abrió la caja de los truenos, ya que, pese a que se trata de un mercado donde existe libre competencia, habitualmente las tabaqueras replican el movimiento de sus rivales para no perder cuota.Aunqueal respecto, fuentes de la empresa comunicaron a algunos medios su descontento y aseguraron que ya estudian revertir el incremento de precio de hace una semana.En declaraciones,y no descartan dejar los precios como estaban antes del aumento de impuestos. "Éste es un mercado muy sensible al precio, hay que competir y si otros van para atrás, no puedes quedarte descolgado", han afirmado.Por el momento,(Lucky Strike).Desde Altadis, sólo han recordado que otras marcas diferencian desde hace años sus versiones blandas y duras también en precio, algo que hasta ahora Fortuna no hacía.ante la fuerte caída de cuota de mercado que viene sufriendo desde hace años", tras el reposicionamiento en cotización que realizaron anteriormente otras marcas "que hasta ese momento competían en segmentos superiores de precio".Estas palabras -y las sensaciones que comparten diferentes representantes del sector consultados - recuerdan a la guerra de precios registrada entre 2010 y 2011, que supone el último antecedente.por sacar variedades a bajo precio de sus marcas estrella, aunque el conflicto se. El resto de empresas le siguieron a la zaga, en uny que ahora amenaza con repetirse.La, ya que el mayor porcentaje del impuesto cobrado al tabaco es el llamado "Ad Valorem", un tipo fijo -establecido en el 5 %-, por lo que genera más ingresos cuanto más alto es el precio, siempre que se mantengan las ventas.En concepto de impuestos especiales,(6.580 millones), cifra a la que se suman otrosEl aumento de la carga fiscal decretado por Hacienda a principios de diciembre se realizó a través del gravamen "específico" o "mínimo" aplicado al tabaco, que se incrementó en un 2,5 % y pasó de 24,1 a 24,7 euros por cada mil cigarrillos.