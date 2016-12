Ramón Espinar cesa al portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid afín a Errejón

El Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunidad de Madrid ha cesado a José Manuel López como portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid, después de que el portavoz de Unidos Podemos en el Senado y diputado autonómico Ramón Espinar ganase en noviembre las primarias del partido en la región.



López, considerado, ha sido apartado de su puesto, según han indicado fuentes del partido, eny que se impuso en las primarias a la candidatura de la que formaba parte López, encabezada por Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.Espinar, también portavoz de Unidos Podemos en el Senado y diputado autonómico, se impuso en las primarias a la candidatura de la que formaba parte López, encabezada por Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.En un mensaje en su canal de Telegram, López ha señalado que ha sido destituido como consecuencia de apoyar una lista diferente al consejo ciudadano autonómico y pese a que su trabajo no se ha visto cuestionado "en ningún momento".López afirma que "no es compatible decir por un lado que se quiere construir un Podemos que integre las diferencias y, a la vez, echar a gente que ha apostado de manera legítima por opciones distintas" y ha considerado que "hay que respetar lo que vota la gente", además de subrayar que la nueva Secretaría General de Madrid "ha desobedecido lo votado".En declaraciones a 'la Sexta' recogidas por Efe, López se ha mostrado "un poco sorprendido" por su destitución "con nocturnidad", y ha defendido que la "pluralidad y la diversidad" son valores en Podemos, por lo que no entiende que "en el partido por la mañana se hable de diversidad y por la tarde de ceses", lo que le ha sonado a "vieja política".López se ha enterado de su destitución antes de entrar esta noche a una reunión en la sede de Podemos en Madrid por boca de Ramón Espinar.