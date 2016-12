Pablo Iglesias reprende a Podemos por la división interna "Hemos dado la peor imagen de nuestra historia"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido afrontar la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre desde la "unidad" y no desde la "división", porque su formación ha dado, a su juicio, "la peor imagen de su historia" estas últimas dos semanas, en las que los diferentes sectores que existen en su partido han competido con propuestas diferentes en la consulta para definir las reglas del congreso de febrero.



"En las últimas semanas hemos dadoNecesitamos un debate que no divida.", ha avisado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en referencia, entre otros, al sector liderado por el secretario Político,Según Iglesias, el congreso de febrero debe servir paraque existen en la formación y para construir un Podemos "unido" porque, si se apuesta por configurar "una confederación de corrientes", supondrá un "fracaso". "En las últimas semanas hemos dado una imagen de división que hace daño al proyecto", ha enfatizado.

Evitar la imagen de división

"Me preocupa enormemente que demos una imagen hacia fuera como la que ha dado el PSOE de división", ha apostillado, al tiempo que ha avisado de quey que, por lo tanto, no pueden dar la imagen "de serde aparatos". "Eso implica mucha responsabilidad y", ha apostillado.Su responsabilidad, como secretario general que aspira volver a serlo al contar "con el apoyo de todos", será tratar de. "¿Pero es Podemos una tarta que reparte liberados y poder interno?", ha sentenciado, para añadir que es su deber también "hacer llamadas de atención" cuando es necesario."Sorbe la base a acuerdos políticos podemos ser generosos todos y llegar muy lejos.", ha avanzado, tras señalar que su intención es buscar "un acuerdo político con todos" y, si lo consigue, hacerEso sí, ha garantizado que, en el caso de que no sea posible llegar a un acuerdo político, y que cada equipo presente su proyecto y sus propias listas, la nueva dirección que lidere tras Vistalegre tendrá representación de todos los sectores. "Si no es posible el acuerdo político y si mi proyecto gana, tenderé la mano tanto acomo a, como a su gente para tenerles cerca", ha apostillado.

Vistalegre II

Un grupo de militantes de Podemos residentes en el ámbito rural ha lanzado su propia propuesta para que laque celebrará la formación en febrero tenga en cuenta las demandas y necesidad de la "España rural" tanto en la renovación de sus estatutos y su estrategia política como en la"Actualmente el medio rural no existe ni en el horizonte mediático ni en el discurso de Podemos", lamentan en elque han lanzado este viernes para dar difusión a sus propuestas, a través de la campaña 'manifiesto que ya han firmado más de, entre ellas, el secretario Político,, o el de Organización,En su texto, recogido por Europa Press, los impulsores de esta iniciativa piden, en concreto,y "que se implemente un sistema de discriminación positiva para la representación en el Consejo Ciudadano Estatal de los territorios rurales y con problemas de despoblación (ERI)"."Un grupo de personas procedentes de diferentes lugares de la España Rural Interior (que abarca el 80% del territorio del Estado, aunque sólo representa el 20% de su población) ha elaborado este documento para que la Cuestión Rural, su situación de abandono y su importancia a la hora de establecer un verdadero cambio de modelo de Estado, sea tenida en cuenta en la próxima Asamblea Ciudadana Estatal Vistalegre2", explican en el 'Manifiesto por la visibilización de la cuestión rural en Podemos'.Para garantizarpiden que Vistalegre II desarrolle "una elección plural, participativa y con tiempo, con sistemas de votación que aseguren el proceso democrático lo más abierto e inclusivo posible", en un momento que consideran "crucial para la construcción de Podemos".

Defienden su independencia

Eso sí, en su manifiesto también dejan claro que su documento "no se relaciona con ninguna línea ideológica o de opinión" de las que existen en Podemos. "Es independiente porque el mundo rural sólo reconoce las corrientes de nuestros ríos o de nuestro aire", afirman.Tras denunciar quelamentan que cuando aparece, "se liga sistemáticamente a una actividad productiva, ignorando por completo la situación carencial de derechos, oportunidades y servicios a una población desatendida, envejecida y sin posibilidades de desarrollo"."Por el contrario, el medio rural cumple una función vital en el conjunto de la sociedad, y su despoblación pone en peligro la conservación de una forma de vida que ha subsistido durante milenios: es donde se concentra el 90% de nuestro patrimonio cultural y el 100% del natural", avisan."Es de donde, es donde se genera la energía de la que dependemos y concentra la práctica totalidad del turismo cultural", añaden.Por ello, animan a todos los inscritos de Podemos a apoyar su propuesta "contra la despoblación y por la reactivación de la España rural interior". "porque no hay nada más democrático que poder elegir dónde y cómo vivir con garantías de una calidad de vida digna", aseguran en su llamamiento."Por que la gente del Mundo Rural debe ser tratada en condiciones de igualdad y sus derechos deben de ser garantizados; porque España es rural y no podemos ignorar de dónde venimos", concluyen su manifiesto.