Un parado de Murcia sueña con el 04536 y gana 125.000 euros

Un joven de 24 años en paro soñó hace unos días con el 04536, se acercó a una administración de lotería de Murcia y ha ganado este jueves 125.000 euros con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.



Silvia Espinosa,de la administración número 30 de la calle Pina de Murcia, conocida como 'El león', celebraba esta mañana con alegría la noticia yporque decía haberlo soñado horas antes.Él y su pareja, de 23 años y también parada, no han querido acercarse a la administración, por la que sí han pasado la madre de ella y los hermanos de él para corroborar la noticia y mostrar su alegría.La vendedora ha dicho que el décimo, puesto que no es uno de los números habituales de la administración del barrio de Santa María de Gracia que, según ha indicado su propietario, Alfonso Hernández, ya repartió hace algunos años un premio de más de 2 millones de euros en la Primitiva., ha comentado. Además, ha confiado en repetir con algún premio en el sorteo del Niño y no ha dudado en celebrar esta noticia repartiendo sidra entre los vecinos que se han acercado a la administración.