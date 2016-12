Errejón ve demostrado que en Podemos hay dos proyectos que deben entenderse

El secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, ha subrayado hoy que los resultados de la consulta para decidir las reglas de Vistalegre II demuestran que en el partido hay "dos proyectos equilibrados" y "complementarios" que deben "entenderse" y ha defendido salir de la lógica del "todo o nada".



En rueda de prensa,, por los que la propuesta de Pablo Iglesias ha ganado a la suya por la mínima, si bien ha asegurado que "no está en discusión si Pablo" Iglesias es secretario general de la formación.El número dos de Podemos ha señalado en cualquier caso quey ha considerado que tras esta consulta el partido está "mejor", porque ha mostrado "diversidad, pluralidad, fraternidad y capacidad de construcción".Íñigo Errejón considera que de la consulta surge unen el que los inscritos dicen que Podemos"Estos resultados le dicen a todo el mundo que hay propuestasy que hay que acordar y hay un clamor por salir de la lógica del plebiscito, del todo o nada, llegar ales el peso de cada cual", ha subrayado.En el mismo sentido, opina su portavoz parlamentario que Podemos no es una fuerza "" sino una" con" que permiten acercar la posibilidad de llegar a acuerdos.Por ello, está convencido de que, tras la consulta, hoy las corrientes del partido están ", porque, si algo han dicho los inscritos, a su juicio, es que quieren más democratización y envían el mensaje de".No ha mostrado Errejón reservas hacia un debate en el seno de Podemos en busca del entendimiento: "".Eso sí, también ha advertido de que la "es quey sus proyectos organizativos" y ha recordado que él está dispuesto a "asumir el reto de poner encima de la mesa las ideas" que cree que "son mejores para un Podemos ganador".Íñígo Errejón, quien, ha dicho en cualquier caso que él se alegra del "magnífico resultado" obtenido por su propuesta, superada por la del secretario general por 2.411 votos.Ha dejado claro también que el liderazgo de Iglesias "no está en discusión" y ha explicado que coincide con él en que ahora ambos tienen ante sí la "obligación histórica" de cuidar "este proyecto tan hermoso".