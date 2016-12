Sanidad estudiará el aborto de menores víctimas de violencia en su hogar

La ministra ha hecho este llamamiento en su primerapara informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.Al comienzo de la sesión, se ha guardado unpor sus parejas o exparejas en los últimos días.La titular de Sanidaden la necesidad de estudiarque no tienen "una respuesta adecuada" o se pueden mejorar.Además del caso de las menores de 16 y 17 años, Montserrat ha expresado su disposición a estudiar la, así como laTambién ha destacado la necesidad dede género que no habían cotizado o no habían cotizado lo suficiente, algo queLa ministra ha señalado que el principal reto de los próximos cuatro años es la culminación del pacto para la, basado en el consenso, y cuya elaboración seguirá los plazos marcados en la proposición no de ley aprobada en el Congreso el pasado mes de noviembre.En el marco del pacto, ha explicado, el Ejecutivo presentará la. Ha apuntado que la nueva estrategia incluirá el primer plan de prevención y sensibilización que se apruebe desde que está en vigor la ley de protección integral de violencia de género del año 2004. La estrategia reforzará la prevención y la vigilancia de las nuevas formas de violencia sobre la mujer en las redes sociales, en los entornos digitales, en los conciertos y en las fiestas de nuestras ciudades, ha detallado.Igualmente, reforzará la; propondrá la creación de un premio nacional sobre esta materia; abordará la simplificación de los trámites de denuncia, así como un nuevo sistema de brazaletes y la formación de los profesionales sanitarios y de la justicia.Los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición han reclamado al Gobierno una mayor dotación presupuestaria el próximo año y han arremetido contra las políticas "demoledoras" del PP en materia de igualdad.