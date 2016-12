El Parlament apoya a Forcadell mientras el Govern recibe apercibimiento de TC

El Parlament ha aprobado este miércoles, con los votos de Junts pel Sí (JxSí), Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP, una resolución en defensa de la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, mientras los miembros del Govern recibían un apercibimiento del Tribunal Constitucional (TC).



JxSí y la CUP habían presentado una propuesta de resolución, retocada finalmente para sumar al acuerdo a los 'comunes', que sale en defensa de(TSJC)al haber permitido que el pleno votara el pasado 27 de julio las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.Después de que Forcadell, que podría acabar siendo inhabilitada, declarara ante el TSJC el pasado viernes, luna resolución dey de compromiso de preservarlos por medio de todos sus órganos rectores". La resolución ha prosperado con(JxSí, CUP y Catalunya Sí Que Es Pot) y, de C's, PSC y PPC.El texto considera que la "imputación penal" de Forcadell y de los miembros de la Mesa del Parlament sería una "vulneración de la inviolabilidad parlamentaria" y un hecho "sin precedentes en la UE y las democracias consolidadas" y añade que "criminalizar" la actividad parlamentaria es una "grave amenaza para la democracia". La resolución rechaza los "intentos de judicializar los conflictos de naturaleza política", expresa el "pleno apoyo" a la presidenta Forcadell y reafirma la "soberanía" del Parlament.Justamente mientras se estaba debatiendo la iniciativa en el hemiciclo,de manos de funcionarios judicialesen los que se les notifica laJusto cuando el portavoz adjunto de Ciudadanos, Fernando de Páramo, se encontraba en el atril del Parlament denunciando el "victimismo" de los independentistas, han entrado en el hemiciclo varios consellers blandiendo las notificaciones del Parlament, entre los aplausos de la bancada soberanista.Tambiény el, han recibido el documento, en el que se les avisa del "deber de impedir" cualquier iniciativa relacionada con resoluciones ya suspendidas del proceso soberanista y les advierte de posibles consecuencias "penales".En la sesión de control al presidente catalán, Puigdemont ha afirmado que el Gobierno de Mariano Rajoy está cada vez más "aislado" en las Cortes, una situación que ha contrapuesto a los "apoyos internacionales" recabados por Forcadell., que el viernes, ha subrayado que este es el objetivo que más "une" a los catalanes. El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, conversó precisamente hace unos días con Puigdemont, aunque no cerraron ninguna reunión para verse próximamente.El, ha instado al president a dejar de actuar como un "clon" de Artur Mas y a apostar por "sumar" en lugar de seguir con la "deriva radical". El Govern y el PPC han protagonizado otro rifirrafe en el transcurso del pleno, cuando la diputada popular Esperanza García, en una interpelación, ha denunciado que el Instituto de Estudios del Autogobierno del Govern es un "oscuro comité para dar un golpe a la democracia", a lo que la consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha replicado acusando al PP de no "condenar" el franquismo.La, y el, se han centrado en acusar al Govern de quedarse corto en las partidas presupuestarias para 2017 destinadas a sanidad y educación.Mientras tanto, la, que este miércoles se ha, ha asegurado que acudirá a la cumbre soberanista del viernes "a escuchar", aunque ha lamentado que la Generalitat no haya presentado una propuesta de cara a la cumbre para que puedan "valorarla". Millo ha opinado que la posición que mantenga Colau en la cumbre será "ilustrativa", dado que las posiciones de los asistentes "serán matizadamente diferentes".