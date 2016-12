El juez archiva la causa que investiga la muerte del hincha del Dépor Jimmy

En un auto, fechado el 14 de diciembre,acuerda elde la pieza separada denominada "homicidio y lesiones" para la investigación de la muerte dely de las lesiones sufridas por el otro hincha del Deportivo que fue lanzado al río Manzanares, Santiago A..Ahora bien,de reforma en el plazo de tres díasen cinco días. Algunas de las partes ya han adelantado que recurrirán.El juez ha dictado el auto de archivo al explicar que ", como tampoco resulta creíble la versión ofrecida por el testigo protegido G303, que en su declaración en la causa de menores apuntó a cuatro personas como culpables del homicidio. Sobre el primero de los argumentos, asegura quey debido a la "mala calidad del vídeo aportado por un testigo".Dichofue analizado porque concluyó que "", lo que echaba por tierra la versión policial que aseguraba tener identificados a los presuntos autores. "Ha de concluirse que resulta imposible identificar a nadie en esas imágenes con un mínimo de seguridad o fiabilidad, o si se prefiere, no existe garantía alguna de acierto en las identificaciones que puedan realizarse a partir de esas imágenes", precisa.En cuanto al testigo protegido, el juez hace suyos los argumentos expuestos en la sentencia de laque absolvió al menor condenado por un delito de homicidio y que se basaban en el relato del testigo protegido como principal prueba de cargo, que fue ampliamente desmontado por los magistrados. "No ofrecen garantía alguna de veracidad", "presentan relevantes discrepancias entre sí", "carecen intrínsecamente de credibilidad" y "no están suficientemente corroboradas por otros datos o elementos objetivos", son los principales reproches a esas declaraciones.Además, el juez recuerda que a esta persona se le tomó declaración como "coimputado protegido" puesto que en la causa principal está investigado por un delito de riña, por lo que nunca "su declaración llega siquiera a alcanzar el estatus de prueba". Por ello, concluye queen las lesiones causadas a Santiago o en la muerte de Jimmy".Con esta decisión,a la pieza que investigaen la que figuran más de un centenar de investigados por un. Fuentes jurídicas han señalado que, sobre este asunto, ha dictado auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado para las 102 personas que fueron detenidas tras la. A todos ellos les procesa por un delito de riña tumultuaria, por lo que ha dado traslado a la Fiscalía y las acusaciones para que califiquen los hechos que se les imputan, según las fuentes.Por otra parte, el juez ha dictado un tercer auto mediante el cual desestima todas las peticiones de nuevas pruebas solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones, entre ellas, la petición para que declarase el testigo protegido, declaración que rechaza por los mismos motivos indicados en el auto de archivo. De esta manera, el juez desmonta la principal prueba puesta sobre la mesa por la Policía, que siempre defendió la versión ofrecida por el testigo protegido, quien apuntó a cuatro personas como presuntos autores de la muerte de Jimmy.