Dastis asegura que los jóvenes emigran por "inquietud" y "amplitud de miras"

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha asegurado este miércoles que el Gobierno "no ha expulsado a nadie" y ha considerado que "actualmente" los jóvenes que se marchan al extranjero a trabajar "muestran inquietud" y "amplitud de miras", a la vez que ha subrayado que "irse fuera enriquece".



Dastis respondía así en el Pleno del Congreso a una pregunta del diputado de Unidos Podemos Pablo Bustinduy Amador, quien ha pedido al Gobierno que ponga los medios parade españoles que han tenido que emigrar por culpa de una crisis que ellos no causaron., ha señalado el diputado.El ministro ha acusado al parlamentario de pintary ha insistido en que las embajadas y consulados de España en el extranjero trabajan "eficazmente" y "de manera denodada" en favor de los ciudadanos españoles y, en particular, de los jóvenes. "Con ello buscamos que estando fuera de España nuestros jóvenes se sientan lo más posible cercanos a nosotros", ha asegurado Dastis.A su juicio, ladel diputado "no se corresponde con la realidad". "Nosotros no hemos expulsado a nadie", le ha espetado. "Una visión de los años sesenta del pasado siglo", ha incidido Dastis, quien ha subrayado que, una amplitud de miras, una adaptabilidad y una apertura a nuevos horizontes".En su opinióny "no supone rehuir responsabilidades sino adaptarse a un mundo mejor".Para el diputado, los que han emigradodel Gobierno del PP, que, además, no solo "les ha abandonado a su suerte", sino que "ha legislado contra ellos".Así, se ha referido a laaprobada en 2012,, así como a la aprobación, junto con el PSOE, del voto rogado.Bustinduy ha considerado que el problema es que "ni siquiera" el Gobierno sabe cuántos españoles hay en el extranjero, ya que, aunque según el INE,el año pasado 11.182 españoles emigraron al Reino Unido,