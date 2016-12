Ana Pastor tantea a los grupos para acabar con los plenos nocturnos

La propia Pastor ha explicado en conversación informal con los periodistas durante laque ha ofrecido en el Congreso que se ha reunido con los portavoces parlamentarios para, entre todos,no sólo a losTodos consideran que la Cámara Baja puede ser un buen lugar para dar ejemplo y avanzar en la necesidad de esa racionalización de horarios, por lo que Pastor, según han informado fuentes parlamentarias, ha propuesto a los grupos que estudien las opciones que pueden ser más convenientes y le presenten suLa mayoría de los grupos coinciden en que no tienen sentido jornadas del Congreso con plenos interminables en las que se acaba a las diez o las once de la noche o, incluso, de madrugada. Por eso, una de las opciones posibles, según las fuentes consultadas, es, que ahora comienzan a las cuatro de la tarde, de tal formaEllo obligaría a que la Mesa y la Junta de Portavoces, que se reúnen los martes por la mañana, tengan que adelantar su reunión a primera hora del mismo día o incluso a los lunes por la tarde.Otra de las opciones sería recuperar el modelo de la etapa en la que Jesús Posada presidía el Congreso, cuando las sesiones de los martes concluían a las ocho aún sin que se hubieran debatido todos los puntos previstos, que decaían hasta el día siguiente. No obstante, esas son sólo algunas de las opciones posibles, ya que Pastor ha planteado que tras el descanso navideño le presenten las soluciones por las que apuestan para que la presidenta del Congreso las estudie y presenta una propuesta a la Mesa de la Cámara.