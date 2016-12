Zoido se disculpa por los mensajes de la Policía sobre la violencia de género

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido disculpas en el Senado por dos tuits de la Policía Nacional sobre violencia de género, en los que ha admitido que pudo haber "un error".



De esta forma ha respondido en ela una pregunta formulada por lasobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para que mensajes que culpan a la víctima como "" o "" no vuelvan a producirse jamás en laZoido ha pedido disculpas por los mensajes del equipo de comunicación de la Policía Nacional que se han podido interpretar de manera "equivocada", ha dicho, y ha asegurado que su labor está en línea con, de conseguir unEl titular de Interior ha subrayado que el equipo de redes sociales de la Policía Nacional va a extremar el cuidado a la hora de publicar mensajes, a la vez que ha destacado la profesionalidad de todos los responsables de esa cuenta del Ministerio. Zoido ha explicado que ellos han sido los primeros que han hecho autocrítica y han puesto los medios para que no se vuelva a repetir algún comentario "desafortunado" que hayan podido tener. "Hasta el mejor escribano puede echar un borrón", pero, por eso, no merecen una crítica tan "ácida" como la que ha hecho la senadora hoy, le ha dicho el ministro."Todos tenemos que trabajar para erradicar la violencia de género porque ese drama le está costando la vida a muchas mujeres", ha afirmado Zoido, quien ha destacado que hay que tener "mucha sensibilidad" a la de intentar ayudar a las víctimas y, de esta forma, prevenir y luchar contra este fenómeno.Por su parte,ha manifestado quey ha considerado que su comunicación en redes, que cuenta con 2,5 millones de seguidores,. "En lugar de poner el foco en el agresor, en que sienta presión y sepa que va a acabar en prisión, o en la sociedad, en crear un entorno que sea intransigente con el abuso, se responsabiliza a la víctima y se le genera culpa", ha explicado Freixanet.La senadora se ha preguntado si la Policía Nacional recibe la formación, los recursos y las directrices políticas adecuadas para combatir el machismo, "vista la poca prioridad que le dan a este tema tanto el presidente del Gobierno como el ministro del Interior", ha afirmado.