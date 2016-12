Ortega dice que le echaron por no ayudar a la empresa de los Papeles de Bárcenas

El exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega ha declarado en el juicio de caso Gürtel que el PP le obligó a dimitir porque se quejaron al extesorero del partido Alvaro Lapuerta de que no adjudicó obras a un empresa que donó 60.000 euros según los 'Papeles de Bárcenas'.



Guillermo Ortegao y que cobrara comisiones de empresas adjudicatarias del Ayuntamiento y ha aclarado que el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, le hizo regalos por amistad y como padrino de un hijo suyo.En la vigésimo novena jornada de la vista ha declarado Guillermo Ortega, para quien lapide 50 años y 10 meses de prisión por conceder supuestamente contratos al grupo liderado por Francisco Correa, a cambio de dinero, y al estimarse que cobró 255.076 euros de empresas, pero él ha asegurado que las adjudicaciones cumplieron la legalidad.Guillermo Ortega, que solo ha contestado a preguntas de su abogado, ha recordado que lleva desde los 14 años vinculado a la actividad política relacionada con el PP ya que en 1982 con dicha edad ya se afilió a Alianza Popular, que asumió la Alcaldía de Majadahonda entre 2001 y 2005 y que "" acató las órdenes del partido hasta que le echaron en 2009.Ha relatado que una exdiputada autonómica del PP le dijo que había sido "idiota" y que le habían echado porque se habían quejado a Álvaro Lapuerta de que no estaba adjudicando obras a una empresa que figura con una donación deen los papeles del también extesorero de partido Luis Barcenas, otro de los acusados en el caso Gürtel.Ha abundado en que los entonces presidenta y secretario general del PP de Madrid, Esperanza Aguirre y Francisco Granados, respectivamente, este último hoy en prisión provisional por el caso Púnica, oro caso de corrupción política, le llamaron para decirle que tenía que dimitir.Ortega ha aclarado que para pedirle la dimisión usaron como excusa una operación de compraventa de unas parcelas del municipio y un proyecto de oficina de atención al ciudadano que intentó llevar a cabo.Para rebatir la acusación de financiación ilegal del partido ha dicho: "Nunca he entregado a Bárcenas cantidad alguna" y sobre él ha comentado: "porque también decíamos que era el alemán pues era cuadriculado".Ha precisado que como hacen todos los partidos el PP pedía aportaciones a los ayuntamientos cuando había elecciones y ha indicado que todas las entregas que hizo a Álvaro Lapuerta fueron en presencia de Bárcenas.Ortega, que ha dicho que ha recibido algunas presiones, cuyo origen no ha querido concretar porque han sido en conversaciones privadas, ha comentado: "Ahora hay gente que no me saluda pero que me conoce de sobra y en el Ayuntamiento de Majadahonda me quedan uno o dos amigos y no es el alcalde actual".Ha recordado que formó parte del comité de campañas electorales del partido, que conoció en la sede del PP en la madrileña calle de Génova a Francisco Correa en 1994 y que se empezó a contratar actos con él ya que presentó "una oferta que no se podía rechazar".Ha relatado que fue fraguando una amistad con Correa hasta el punto de que fue el padrino de uno de sus tres hijos.En este marco ha justificado regalos que le hizo Correa como un crucero por el Mediterráneo para celebrar el nacimiento de su tercer hijo y el hecho de que superara un problema de salud tras el parto, y que sus ingresos procedían de su sueldo y el de su mujer y de inversiones inmobiliarias que efectuó en promociones en Andalucía y Toledo entre 1999 y 2008.adjudicó contratos a insistido en que se siguieron los trámites legales y ha apostillado: "Puedo decir categóricamente que no tienen vinculación con Correa".El juicio seguirá el próximo 16 de enero con la declaración de Luis Bárcenas.