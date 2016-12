Médicos piden subir impuestos al alcohol y prohibir su consumo en la calle para frenar que los menores beban

La Sociedad Española de Medicina de Familias y Comunitaria (semFYC) afirma que, ante las recientes noticias relacionadas con el consumo de alcohol entre menores, sobre la mesa debe ponerse con "urgencia" una respuesta legal para frenar el consumo de alcohol entre jóvenes, por ello reclama al Gobierno que subir impuestos sobre las bebidas alcohólicas y que prohíba el consumo en la vía pública de todos los tipos de alcohol.



A estas dos reclamaciones, que ya han sido presentadas desde el Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud del PAPPS de la semFYC en la reunión de Ministros de Sanidad europeos - y respaldadas por la Comisión Europea y el Plan Nacional de Drogas-, se sumanAdemás de estas medidas, cabe llevar a cabo, aunque "la información y la educación solo son útiles en un contexto en la que se limite la promoción del alcohol y en la que haya menos disponibilidad, accesibilidad y permisividad con las bebidas alcohólicas en los menores", señala Rodrigo Córdoba García coordinador del Grupo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud del PAPPS de la semFYC.Esta no es la primera vez que, desde el Gobierno, se plantea la necesidad de llevar a cabo una reforma legal dirigida a atajar el problema del consumo de alcohol entre los menores. "Las propuestas adoptadas en revisiones anteriores que se centraron en la adopción deque adoptaba la propia industria, no ya para resolver ni siquiera para mitigar este grave problema social y de salud pública", critica Rodrigo Córdoba que pide al gobierno actual que sea "valiente para no retrasar más la adopción de medidas legislativas efectivas".En sentido similar, el presidente de la semFYC, Salvador Tranche, considera que "ante la ineficacia de las medidas adoptadas hasta la actualidad y dado que se trata de un importante problema de salud pública y social, es imperativo, por lo que "la semFYC apoyará al Gobierno y a la ministra de Sanidad en la puesta en marcha de medidas de eficacia probada en la reducción del daño que provoca el alcohol en menores".Los últimos datos nacionales sobre el consumo en menores muestra quede cinco o más copas en un corto espacio de tiempo. Además, en los últimos doce meses el 76,89% de los jóvenes han consumido alcohol y el 22% se ha emborrachado.afirma Córdoba, quien recuerda que "el alcohol es una sustancia neurotóxica a la que los niños y adolescentes presentan una mayor susceptibilidad, por el hecho de no tener todavía las estructuras del cerebro completamente desarrolladas.en el presente y en el futuro y en casos extremos puede llevar a la intoxicación etílica y la muerte".Los datos provienen de la Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias de 2016, un informe cuyo objetivo es conocer la situación y las tendencias de los consumos de drogas, los patrones de consumo, los factores asociados y las opiniones y actitudes ante las drogas de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años.



"Medidas urgentes"

Según datos de Eurostat,es uno de los países de la Unión Europea en la que ely las cargas fiscales sonpor lo que "se genera un-turístico que sirve de reclamo y punto de peregrinaje de multitudes, hecho que acarrea para nuestros menores y sus familias un problema añadido".Recientemente se ha propuesto un aumento de la tasa impositiva de las bebidas alcohólicas. Sobre este tipo de medidas, los médicos de la semFYC se han mostrado tradicionalmente a favor por el impacto que tienen reduciendo la prevalencia y la cantidad consumida, retrasando la edad de iniciación y en pro de la cesación.Cuantitativamente, la tasa impositiva especial a la que se someten las bebidas alcohólicas, según datos publicados, estima queEn cuanto a la restricción absoluta de la publicidad del alcohol, lo médicos afirman que esta es otra de las claves para enfrentarse con el problema del alcohol. "Por mucho que la industria del alcohol en España pague campañas para que los jóvenes no consuman alcohol, debemos saber que los jóvenes tienen una probabilidad más de 5 veces mayor de beber las marcas anunciadas en la televisión, y un 36% más alta de beber marcas que anuncian en las revistas en comparación con las marcas que no se anuncian en estos medios", concluyen.