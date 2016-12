La Audiencia Nacional deja en libertad a cuatro detenidos por la agresión de Alsasua

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha puesto en libertad a cuatro de los siete detenidos que permanecían en prisión provisional por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), según han informado fuentes jurídicas.



En concreto, la magistrada ha acordado la libertad de, mientras que siguen endesde que ingresaran el pasado 15 de noviembreLa juez considera que, una vez finalizada la instrucción y dictado el auto de procesamiento contra todos ellos, es "difícil" que los cuatro que han quedado en libertad puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba o que puedan actuar contra bienes jurídicos de las víctimas. A todos ellos lescomparecencias en el juzgado más próximo dos días a la semana, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país. "No ocurre los mismo", sostiene la juez, con los otros tres jóvenes, de quienes Lamela tiene en cuenta su especial liderazgo y protagonismo en los hechos. Explica que les mantiene en prisión provisional porque "no puede asegurarse que, de quedar en libertad, estos no vayan a atentar contra bienes jurídicos de las víctimas o incluso cometer actos delictivos". Entre ellos, destaca a J-que dinamiza la campaña de la izquierda abertzale "Alde Hemendik" (Fuera de Aquí)-, "en el que estarían integrados el resto de investigados", según la jueza.Fue el pasado, una semana después de tomarles declaración y mandar a siete de los nueve detenidos a prisión, cuando la magistrada procesó a todos ellos por delitos de terrorismo en concurso ideal con delitos de atentado, de odio y lesiones. "Todos ellos conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento (agredidos), siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados", destacaba la jueza en el auto de procesamiento, previo a la apertura de juicio oral.A consecuencia de la agresión,, mientras que el otro guardia civil y las parejas de ambos presentaban lesiones, magulladuras y hematomas.