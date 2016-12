Aznar y Rajoy, historia de un eterno desencuentro

La decisión de José María Aznar de abandonar la presidencia de honor del PP es el desenlace de una historia de desencuentros con el líder del partido y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que comenzó poco después del relevo entre ambos y se ha prolongado hasta hoy.



Como presidente de lavinculada al PP hasta el pasado mes de octubre, Aznar no ha dudado enen estos años.Reproches de Aznar en, laen sucesivas convocatorias electorales o lahan ido ahondado poco a poco la profunda sima entre Aznar y Rajoy.Si en las primeras discrepancias el PP intentabaen los últimos tiempos destacados dirigentes del PPa su antiguo líder.Las continuas fricciones tuvieron un punto de inflexión hace apenas dos meses, cuandoy aprobó una reforma de sus estatutos con un nuevo órgano de gobierno sin vocales natos del partido.Y esa ha sido la razón -o la excusa- deparacomo cargo del partido, aunque se mantiene como militante.La desvinculación, no obstante, no ha impedido a Faes seguir criticando la gestión del Ejecutivo, y así lo hizo hace tan solo una semana cuandoCataluña ha sido tal vezha provocado por parte de Aznar a su sucesor en el PP.Pero también ha habido numerosas críticas a la gestión del Ejecutivo en otras muchas cuestiones, desde la política económica -sobre todo en lo referente al- hasta el propio perfil político del Gobierno.Los reproches, además, aumentaron a medida que el PP dey se acentuaron tras las elecciones municipales y autonómicas en las que el partido se quedaba sin buena parte de su poder territorial.Aznar llegó a decir en una entrevista que el PP había perdido parte de su ADN y reclamaba al partido una "rectificación enérgica, creíble y suficiente", mientras le advertía de amenazas como la de Ciudadanos. Llegó a augurar que el partido depodíaRajoy ha aguantado siempre estoico y discreto los envites de Aznar y trataba deafirmando incluso que amboseran otros en el partido los que respondían al expresidente.A nadie sorprendió ya la noticia de que Rajoy no acudiría el pasado verano al campus Faes, que había clausurado desde queEn el PP recuerdan que ya entonces, aunque por entonces no se sabía que iba a producirse tal 'divorcio', que fue efectivo en octubre.La última intervención de Aznar en un acto o reunión del PP fueron hace ahora un año, el 21 de diciembre de 2015, ante el Comité Ejecutivo Nacional que analizó los resultados de las elecciones generales celebradas un día antes y en las que el partido perdía la mayoría absoluta.En aquella cita, Aznar reclamaba una "reflexión profunda" del PP que pasaba, dijo, pory en el que los militantes pudieran elegir a la dirección del partido.Un año después, Aznar anuncia su renuncia a la Presidencia del partido en la misma jornada en la que el PP anuncia su intención dedando elen primera instancia, aunque la última palabra la seguirán teniendo los compromisarios.Habrá que ver si ahora que Faes y su presidente estánsiguen opinando sobre ésta y otras decisiones del PP que continuará liderandotras el congreso de febrero.Será difícil que no lo hagay en cuya dirección están también muchos de sus antiguos ministros.Nadie, en suma, da por acabada esta historia de desencuentros.