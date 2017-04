Muere un policía arrollado por un tren tras forcejear con un hombre al que identificaba

DEVOLUCION EN CALIENTE03/01/15 15:34

DEVOLUCION EN CALIENTE YA-. pero no solo de los que entran por Ceuta y Melilla, DEVOLUCION DE TODOS LOS INMIGRANTES ILEGALES, ENTREN POR DONDE ENTREN, Y SI VIENEN EN PATERA Y NO VAN DOCUMENTADOS, OTRA VEZ A LA PATERA Y DE VUELTA. Encima este individuo esta cobrando una pensión de nuestros impuestos por haber estado en la carcel. PORQUE AQUI, EN ESTE PAIS, SE PREMIA LOS QUE HAN ESTADO EN LA CARCEL CON UNA PENSIÓN PARA SU REINSERCIÓN. Y mientras familias españolas pasando hambre y sus hijos sin juguetes estos reyes. INMIGRANTES ILEGALES NI UNO, Y SI BRUSELAS DICE LO CONTRARIO, QUE SE LES META DIRECTAMENTE EN UN AUTOBUS Y SE LES DEJE FRENTE AL PARLAMENTO EUROPEO, HABER QUE DICEN ENTONCES. Mi pésame a la familia, amigos y compañeros de este AGENTE DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. Por una vez las imágenes están muy claras y no habrá que decir nada más. ESPERO QUE ESTE COMENTARIO NO SE CENSURE Y SALGO PUBLICADO, LOS OTROS DOS NO HAN SALIDO.