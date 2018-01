López descarta convocar elecciones anticipadas

La determinación del lendakari deafrontará lo que le queda de legislatura gobernando en minoría, ya que el PSE-EE cuenta con 25 de los 75 parlamentarios de la Cámara vasca.El lendakari, en presencia de todos los consejeros de su gabinete, ha recordado al PP quey que, por tanto, "nadie desde la sombra puede" obligarle a hacerlo.Por ello, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad para asegurar que el Gobierno Vasco va a seguir defendiendo sus objetivos, sus "proyectos de país" y los intereses de la sociedad vasca en minoría.Por tanto, en estos momentos ha descartado un adelanto electoral, aunque no ha querido aclarar si eso supone que agotará la legislatura o si recurrirá a unos"La prioridad del Gobierno es defender los servicios públicos, combatir la crisis y defender el autogobierno. A eso nos vamos a dedicar y no a adelantos electorales que responden a otro tipo de cálculos partidistas. La decisión me corresponde a mí y la", ha manifestado.

Moción de confianza



Preguntado por si se plantea someterse a una cuestión de confianza, como ya ha pedido el PNV, López ha respondido que es a la oposición a la que le corresponde, "si tiene dudas", plantearla.



No obstante, ha recordado que no se trata "del primer gobierno en minoría de la historia" y ha subrayado que existen "fórmulas para buscar acuerdos y para sacar adelante las políticas".



"Para ello trabajaremos y cada uno deberá decidir cuál es su responsabilidad de país. El Gobierno está dispuesto a hablar con todos para sacar adelante las cosas que necesita Euskadi", ha planteado.



López ha dejado claro que continúa defendiendo los principios contenidos en el acuerdo con el PP y ha acusado a este partido de "haberlos dejado de lado para apoyar los recortes de Rajoy".



Así, ha valorado los logros de ese acuerdo, por ser "satisfactorios", entre los que ha destacado que en estos tres años "se ha acabado con ETA, se ha dado tranquilidad a la vida política y social y se ha mantenido el Estado de Bienestar".



Ha reconocido que se enteró de las intenciones de Basagoiti por los medios de comunicación y no de manera directa, por lo que ha subrayado que las formas utilizadas por éste no han sido propias "de la cortesía política", ya que "un acuerdo de gobierno es una cosa muy seria y no se puede romper de esta manera".



"En el acuerdo no ponía que había que mirar hacia otro lado cuando se atacaba a nuestro autogobierno", ha señalado López, quien ha insistido en que el Ejecutivo de Vitoria no va a aplicar los ajustes decretados por el Gobierno central y que en parte van a ser recurridos ante el Tribunal Constitucional.



"Mientras haya un Gobierno socialista en Euskadi no vamos a cerrar quirófanos, ni aulas de los colegios, ni los jubilados tendrán que pagar sus medicinas. Por mucho ruido que haya en Euskadi, no tendrán ningún efecto los recortes. Eso no es hacer oposición a un Gobierno, sino defender los intereses de los vascos", ha incidido.



Ha lamentado que el PP se haya "alejado de los objetivos" del acuerdo y, aunque no se ha negado a entrevistarse con Basagoiti, ha indicado que en ningún caso sería un encuentro para hablar de un adelanto electoral.