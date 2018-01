El líder socialdemócrata propone a Viorica Dancila como sucesora del primer ministro rumano

Rumanía, que el año próximo presidirá durante el primer semestre la Unión Europea (UE), tiene así su tercer jefe de Gobierno en apenas un año, debido a las constantes disputas internas en el seno del PSD.

La designada primera ministra es muy cercana a Dragnea y, si obtiene este miércoles el visto bueno del presidente rumano, Klaus Iohannis, será la primera mujer al frente del Ejecutivo de este país balcánico.

Además, Dancila será la tercera jefa de Gobierno desde la rotunda victoria electoral del PSD en diciembre de 2016.

"La situación a la que hemos llegado no me satisface y me preocupa. Un año después de las elecciones, ya tenemos dos gobiernos del PSD fallidos", dijo Iohannis en rueda de prensa.

Para atajar la crisis política, el mandatario nombró al actual titular de Defensa, Mihai Fifor, primer ministro interino.

Las turbulencias en el seno del gabinete rumano coincidieron con la visita este martes del primer ministro japonés, Shinzo Abe, la primera en la historia de un jefe de Gobierno de ese país a Rumanía.

El propio Dragnea destacó que la designación de Dancila es una "señal hacia Bruselas" para mejorar las relaciones con la Comisión Europea, que critica los intentos del Gobierno de socavar con varias reformas la independencia de la Justicia en Rumanía.

"Es eurodiputada desde 2009, respetada en Bruselas, es una mujer civilizada, no conflictiva, muy comunicativa y con buenas relaciones con los dirigentes de la Comisión", aseguró el polémico líder del PSD, acusado en varios casos de corrupción.

Dancila, de 54 años, es actualmente vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en el Parlamento Europeo y presidenta de la Organización Nacional de Mujeres del PSD.

Varios analistas rumanos consultados expresaron sus dudas acerca de este nombramiento y la forma en que se llevó a cabo.

"Para Dragnea es una victoria a medias. Para obtener el voto de los miembros del Comité Ejecutivo del partido (para destituir a Tudose), tuvo que hacer promesas a los barones, y esta gente no hace nada gratis", explicó Cristian Tudor Popescu, analista del canal de noticias Digi24.

"Ahora Dragnea es 'prisionero' de estos barones, ya que carece del poder de que gozaba cuando él mismo elegía al nuevo primer ministro tras ganar las elecciones de 2016", aseguró Popescu.

Dragnea no puede acceder al cargo de primer ministro de Rumanía por una condena condicional de dos años de cárcel, emitida en 2016, en un caso de fraude electoral.

"Todo está al límite de la demencia: gana las elecciones con comodidad, prácticamente sin oposición, y sólo genera caos en doce meses", dijo, por su parte, la experta en política Ioana Dogioiu.

Agregó que "hasta ayer el PSD estaba glorificando los resultados económicos y alardeando de Gobierno. Pero eso podría ser insuficiente para mantenerse en el poder".

Mientras, el analista Dan Tapalaga destacó que el PSD designó a una mujer como próxima primera ministra "no por criterios de igualdad de género, sino por criterios de lealtad y servilismo".

La elegida como jefa de Gobierno defendió el año pasado un controvertido decreto ley que suavizaba los delitos por corrupción y que fue retirado al final por la mayor ola de protestas desde el final del comunismo en 1989.

De hecho, confirmó que mantendrá otra polémica reforma judicial, que, según los críticos, limitará el trabajo de los fiscales y reducirá la independencia de la Justicia.

Por su parte, los opositores Partido Nacional Liberal (PNL) y Unión Salvad Rumanía (USR) anunciaron hoy que harán todo lo posible para lograr adelantar las elecciones, un difícil objetivo dada la cómoda mayoría de la que dispone el PSD junto a su socio, la Alianza Liberal (ALDE).