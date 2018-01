Aragón en la Ruta de la Seda

En el mundo, según explica el estratega Pedro Baños en su último libro, se está produciendo un reequilibrio de poderes con un poder hegemónico decadente (Estados Unidos), una Europa debilitada y con signos de fragmentación, y unos países dispuestos a comerse el mundo, como China, India y Rusia. Se confirma así la clásica teoría que propone que el dominio político-económico se desplaza siguiendo la dirección del curso del sol; es decir, de Este a Oeste. Las primeras civilizaciones estaban situadas en Oriente Próximo (Mesopotamia y Egipto). Después llegaron las mediterráneas (desde Grecia y Roma a las ciudades-Estado del Renacimiento). Al imperio español le siguieron los del mar del Norte (Francia y Holanda). Más al Oeste, el imperio británico se desarrolló durante los siglos XVIII y XIX, hasta dar paso a Estados Unidos. Según el curso del sol, la cuenca del Pacífico ya se ha impuesto a la del Atlántico por su pujanza. El ciclo se completa y el epicentro mundial vuelve a Oriente.

De forma silenciosa, pero acelerada, China ha recuperado su posición de centralidad en las últimas tres décadas. Se trata de un regreso porque es un pueblo con más de 5.000 años de historia. De este modo, no hace sino regresar al centro que ya ocupaba a comienzos del siglo XIX cuando era la primera potencia manufacturera de todo el mundo. El antiguo ‘Imperio del centro’ no es solo la ‘gran fábrica’ del mundo, como se le ha conocido popularmente en los últimos años. Ya es la primera potencia en tecnologías clave como la robótica. Además, sus grandes plataformas de internet, protegidas por el Estado, se están lanzando ahora a la conquista del mundo. Y para alcanzar rápidamente a todos los rincones del Planeta, ha recuperado la idea de la Ruta de la Seda que comunicaba Oriente y Occidente en el siglo IX. Se trata de una ambiciosa red de conexiones de infraestructuras, transporte y comercio. La nueva Ruta de la Seda (‘one belt one road’, OBOR, por sus siglas en inglés) se anunció en 2013 y ya ha fomentado la construcción de infraestructuras y mejorado la conectividad en casi 70 países a lo largo de los dos grandes ejes euroasiáticos, el terrestre y el marítimo.

El ‘Tren de la Seda’ ya une Yiwu (el mayor centro de distribución chino a escala mundial) con Madrid. Y está previsto que este mismo año comience a parar también en Zaragoza. Además, a la Terminal Marítima de Zaragoza ya llegan contenedores procedentes de la conexión ferroviaria con la ciudad china de Zhengzhou. Aragón está trabajando para estar cerca de China. Se suma así a la corriente que vuelve a situar el epicentro global en el Lejano Oriente. Asia es el continente más poblado de la Tierra y es el mercado más dinámico. Si bien es cierto que en torno al 70% de las exportaciones de Aragón van a la UE, China ha superado a Estados Unidos como primer destino fuera del ámbito europeo y ocupa ya el sexto lugar en el ranquin de los principales países destino de la exportación en la Comunidad.